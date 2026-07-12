Kamera je zabeležila mladunče kengura kako bezbrižno uživa u sigurnosti majčine torbe.

Upravo tih pet sekundi bilo je dovoljno da video prikupi više od 150 miliona pregleda i oko dva miliona lajkova na Instagram profilu animaleadventures

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Malo mladunče, poznato pod imenom džoj (joey), na svet dolazi neverovatno sićušno – dugačko je svega oko 2,5 centimetra. Nakon graviditeta koji traje između 30 i 36 dana, rađa se potpuno slepo i bez dlake. Ipak, vođeno instinktom, bez ikakve pomoći majke, puzi kroz njeno krzno do torbe, gde se pričvršćuje za bradavicu i nastavlja razvoj narednih desetak meseci.

Inače, naziv džoj se odnosi na mladunče kengura koje se razvija u majčinoj torbi, gde provodi prve i najvažnije mesece svog života.

Zanimljivo je da ženka kengura može ponovo da ostane skotna gotovo odmah nakon što prvo mladunče počne da sisa. Međutim, ako je torba već zauzeta, novi embrion ulazi u stanje poznato kao embrionalna dijapauza – njegov razvoj se privremeno zaustavlja i može da traje oko 235 dana. Tek kada starije mladunče napusti torbu, razvoj drugog embriona se nastavlja i on dobija priliku da zauzme njegovo mesto.

Ova neobična reproduktivna strategija omogućava ženki kengura da u isto vreme ima čak tri potomka u različitim fazama razvoja – jedan embrion u materici, drugo mladunče u torbi i treće koje je već napustilo torbu, ali još nije potpuno samostalno.