Bivša sekretarka za štampu predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, Julija Mendel, ocenila je da je Ukrajina na samitu NATO održanom u Ankari bila gotovo zanemarena.

- Glavni problem sa celim NATO forumom u Ankari, barem kada je u pitanju Ukrajina, jeste njegova potpuna praznina. Ništa suštinsko nije rečeno o sukobu ili budućnosti Ukrajine – samo PR - napisala je Mendel na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.

Kako je navela, jedine značajnije poruke odnosile su se na planove za razvoj logističke infrastrukture NATO u istočnoj Evropi.

Prema njenim rečima, pitanje Ukrajine svedeno je na fotografisanje i, kako tvrdi, obećanja koja dolaze u trenutku kada raste nepoverenje prema vlastima u Kijevu.

- Ukrajinsko pitanje je svedeno na prazne fotografije i besmislena obećanja, data u kontekstu rastućeg nepoverenja prema novom istočnoevropskom autoritarnom režimu – ovog puta Zelenskom. Ovo nepoverenje će se samo pojačati. Cena takvog odnosa s javnošću je previše katastrofalna - poručila je Mendel.

Zaharova: Samit je bio ponižavajući za Zelenskog

Dan ranije oglasila se i portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je ocenila da je samit NATO održan 7. i 8. jula u Ankari bio ponižavajući za predsednika Ukrajine.

Kako je navela, Zelenski nije bio pozvan da učestvuje na plenarnoj sednici, već je dobio priliku da se kratko obrati na forumu odbrambene industrije NATO.

Zaharova je dodala da tokom tog obraćanja, prema njenoj oceni, nije izneo nove poruke.

Izvor: RIA Novosti