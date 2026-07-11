Nakon više od dve i po decenije zajedničkog života, jedna žena našla se u potpuno neočekivanoj situaciji. Iako je razvod sa suprugom prošao mirno, novi zahtev koji je usledio dve godine kasnije izazvao je burne rasprave na internetu i podelio članove njihove porodice.

Svoju priču anonimno je podelila na platformi Reddit. Kako je objasnila, ona i bivši suprug razveli su se nakon 26 godina braka i dvoje dece, kada joj je priznao da je homoseksualac. Uprkos tome, ostali su u dobrim odnosima, a ona je pružila podršku njegovoj odluci da započne novo životno poglavlje.

Međutim, situacija se promenila kada se njen bivši suprug verio. Tokom proslave rođendana njihovog unuka zamolio ju je da razmisli o tome da se odrekne njegovog prezimena, koje je zadržala nakon razvoda.

Kako tvrdi, objasnio joj je da njegovom vereniku smeta što ona i dalje nosi isto prezime, jer mu to stvara nelagodu. Žena je pokušala da objasni da promena prezimena podrazumeva zamenu brojnih dokumenata, ali i da isto prezime deli sa svojom decom, zbog čega nije želela da donese ishitrenu odluku.

Kasnije je od najmlađeg sina saznala da njen bivši muž njenu odluku doživljava kao svojevrsni izazov, dok njegov partner smatra da je zadržavanje prezimena „pokazivanje moći“. Ona, međutim, tvrdi da nema nikakvu želju da obnavlja bivšu vezu i da joj prezime predstavlja deo identiteta koji je gradila više od dve decenije.

Objava je ubrzo postala viralna, a hiljade korisnika Reddita stale su na njenu stranu. Mnogi su istakli da prezime posle toliko godina više nije samo prezime bivšeg supruga, već i zajedničke dece i porodice koju su zajedno stvarali.

Pojedini komentatori otišli su i korak dalje, poručivši da bi, ukoliko novom vereniku toliko smeta situacija, mnogo logičnije bilo da nakon venčanja bivši suprug uzme prezime svog partnera, umesto da od bivše supruge traži da menja sopstveni identitet i svu ličnu dokumentaciju.

Ova neobična priča otvorila je pitanje gde prestaju očekivanja bivših partnera, a gde počinje pravo svake osobe da sama odlučuje o svom prezimenu i identitetu.