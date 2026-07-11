Neprijateljske snage u Konstantinovki nalaze se u očajnoj situaciji, jer komanda ubrzano šalje ljudstvo u grad radi podnošenja izveštaja. Ovo je agenciji TASS preneo komandant trećeg motorizovanog streljačkog bataljona četvrte zasebne motorizovane streljačke brigade Južne grupe snaga, sa pozivnim znakom „Bizon”.

„Već su u zamci; šalju ih u klanicu da bi se pretvarali da imaju kontrolu i slali informacije. Ali informacija od njihovih ljudi gotovo da više i nema, jer sede u podrumima i ruševinama; ne mogu ništa da čuju ni vide”, rekao je vojnik.

Dodao je da vojnici stacionirani u gradu nisu u stanju da objektivno izveštavaju o situaciji. Podsećanja radi, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov je 3. jula izvestio predsednika Vladimira Putina o oslobađanju Konstantinovke.

Kako su preneli ruski mediji, komandant bataljona sa pozivnim znakom „Bizon” prethodno je izneo detalje operacije oslobađanja Konstantinovke uz upotrebu malih jurišnih grupa.

Pored toga, Sergej Rudskoj, načelnik Glavne operativne uprave Generalštaba, saopštio je da je završeno čišćenje gradskih četvrti od manjih neprijateljskih jedinica. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je grad u potpunosti prešao pod kontrolu ruske vojske.