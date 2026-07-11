„Noćas su ruske oružane snage izvele grupne udare koristeći precizno oružje dugog dometa, sa zemlje i iz vazduha i jurišne dronove. Kao rezultat udara, oštećeni su ukrajinski vojno-industrijski kompleksi u Kijevu, koji se bave proizvodnjom i skladištenjem bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa“, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva, prenosi TASS.

Ministarstvo je dodalo da su u napadu oštećeni i objekti lučke infrastrukture u Odesi, Čornomorsku i Izmailu u Odeskoj oblasti, koji se koriste za isporuku i skladištenje vojnog materijala i goriva, navodi agencija.

Najmanje 11 osoba, uključujući i jedno dete, povređeno je u noćašnjem raketnom napadu na Kijev, saopštile su danas ukrajinske vlasti.

Prema navodima načelnika Kijevske gradske vojne administracije Timura Tkačenka i gradskih vlasti, šteta je zabeležena u više delova grada.