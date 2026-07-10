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Rusi uvode sistem par-nepar: Zbog nestašice goriva i tuče!
Nedostatak goriva u pojedinim delovima Rusije doveo je do uvođenja vanrednih mera na benzinskim pumpama. Vozači u sve većem broju regiona mogu da sipaju gorivo samo određenim danima, u zavisnosti od prve cifre registarske oznake vozila.
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