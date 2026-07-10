Ruske vlasti u Pskovskoj oblasti uvode ograničenja prodaje goriva po sistemu par-nepar, nakon problema sa snabdevanjem koji su pogodili benzinske pumpe u više delova zemlje. Guverner oblasti Mihail Vedernikov saopštio je da će nova pravila stupiti na snagu 10. jula.

Prema toj odluci, vozači će gorivo moći da kupuju u skladu sa prvom cifrom registarske oznake svog vozila. Automobili čije tablice počinju parnim brojevima — 0, 2, 4, 6 i 8 — moći će da toče gorivo tokom parnih dana, dok će vozila sa oznakama koje počinju brojevima 1, 3, 5, 7 i 9 biti na redu neparnim danima.

Ograničenje neće važiti za vozila hitnih službi, operativnih jedinica i službi za vanredne situacije, naveo je Vedernikov.

Istovremeno, uveden je i poseban režim prodaje pojedinih vrsta goriva. Benzin AI-92 na pumpama kompanije Surgutnjeftegaz biće dostupan od 14 časova do ponoći, dok će se AI-95 i kvalitetnija goriva prodavati bez vremenskog ograničenja.

Slične mere već su počele da se primenjuju i u drugim ruskim regionima. Ograničenja su uvedena u Nižnjenovgorodskoj i Astrahanskoj oblasti, kao i u Republici Mordoviji, dok je najavljeno da će od 11. jula isti sistem važiti i u Lipeckoj oblasti. Ranije je takav režim uveden i u Orlovskoj oblasti, gde je guverner Andrej Kličkov tvrdio da su ograničenja smanjila gužve na benzinskim stanicama.

Problemi sa snabdevanjem gorivom povezani su sa posledicama ukrajinskih napada dronovima na energetske objekte u Rusiji, naročito na rafinerije nafte. Zbog oštećenja postrojenja, tržište goriva suočilo se sa smanjenom proizvodnjom i otežanim snabdevanjem potrošača.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju velike kolone automobila ispred benzinskih pumpi, gde pojedini vozači čekaju satima, a prema nekim izveštajima i duže od jednog dana, u pokušaju da nabave gorivo. Nezadovoljstvo zbog dugog čekanja dovelo je i do rasprava i fizičkih sukoba među ljudima u redovima.

Problemi nisu zaobišli ni najveće ruske gradove. Pojedine benzinske stanice, uključujući i one u Moskvi, privremeno su zatvorene zbog nedostatka goriva koje bi mogle da ponude kupcima.

Nakon napada na deo najvećih ruskih rafinerija, tokom kojih je prema dostupnim navodima oštećen značajan deo kapaciteta za preradu nafte, proizvodnja benzina je opala u odnosu na prošlu godinu. Smanjena ponuda dolazi u periodu kada potrošnja tradicionalno raste zbog letnjih putovanja i poljoprivrednih radova.

Ruska vlada razmatra i dodatne mere za stabilizaciju tržišta, među kojima je i privremena promena standarda kvaliteta goriva kako bi proizvođači mogli da povećaju količine benzina i dizela dostupnih na tržištu, piše Jutarnji list.