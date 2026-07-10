Portal "Ko si, bre, ti", čije je pokretanje inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je jutros sa radom, a građani bahate funkcionere mogu da prijave u samo nekoliko jednostavnih koraka.

Platforma je dostupna na adresi www.kosibreti.rs, a sistem je osmišljen tako da korisnici mogu da podnesu prijavu bez registracije, ostavljanja ličnih podataka, praćenja aktivnosti ili evidentiranja IP adrese, kako bi anonimnost prijavilaca bila zaštićena.

Kako se podnosi prijava?

Prvi korak je da kliknete na dugme "Podnesi sigurnu prijavu", nakon čega se otvara novi prozor u kojem možete anonimno da podnesete prijavu.

Zatim birate šta želite da prijavite:

bahato ponašanje funkcionera,

korupciju,

ili drugu nepravilnost.

Dovoljno je da navedete šta se dogodilo

Ako prijavljujete bahato ponašanje funkcionera, sistem otvara jednostavan obrazac u kojem je potrebno da navedete:

šta se dogodilo,

kada se dogodilo,

gde se dogodilo.

Ista procedura važi i za ostale vrste prijava, a cilj platforme je da građanima omogući jednostavan i bezbedan način prijavljivanja nepravilnosti.