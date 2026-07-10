Portal "Ko si, bre, ti", čije je pokretanje inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je jutros sa radom, a građani bahate funkcionere mogu da prijave u samo nekoliko jednostavnih koraka.

Platforma je dostupna na adresi www.kosibreti.rs, a sistem je osmišljen tako da korisnici mogu da podnesu prijavu bez registracije, ostavljanja ličnih podataka, praćenja aktivnosti ili evidentiranja IP adrese, kako bi anonimnost prijavilaca bila zaštićena.

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Kako se podnosi prijava?

Prvi korak je da kliknete na dugme "Podnesi sigurnu prijavu", nakon čega se otvara novi prozor u kojem možete anonimno da podnesete prijavu.

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Zatim birate šta želite da prijavite:

  • bahato ponašanje funkcionera,
  • korupciju,
  • ili drugu nepravilnost.

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Dovoljno je da navedete šta se dogodilo

Ako prijavljujete bahato ponašanje funkcionera, sistem otvara jednostavan obrazac u kojem je potrebno da navedete:

  • šta se dogodilo,
  • kada se dogodilo,
  • gde se dogodilo.

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Ista procedura važi i za ostale vrste prijava, a cilj platforme je da građanima omogući jednostavan i bezbedan način prijavljivanja nepravilnosti.