Komandant 411. bataljona brigade bespilotnih sistema "Jastrebovi" Oružanih snaga Ukrajine, major Viktor Tomaševski, poginuo je u Zaporoškoj oblasti, tvrde ruski bezbednosni izvori, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema navodima ruskih izvora, Tomaševski je bio rodom iz Kijeva i komandovao je jedinicom koja koristi bespilotne sisteme na frontu.

Ruski izvori izneli tvrdnje o ulozi jedinice

Kako prenosi RIA Novosti, ruski bezbednosni izvori navode da je 411. bataljon brigade "Jastrebovi" učestvovao u operacijama ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti.

Isti izvor tvrdi da je ova jedinica bila angažovana i u dejstvima u pograničnim oblastima Ruske Federacije.

Za sada nije bilo zvanične potvrde ukrajinskih vlasti o pogibiji majora Viktora Tomaševskog niti o navodima koje su objavili ruski izvori.

Informacija o pogibiji komandanta potiče isključivo iz ruskih izvora i u ovom trenutku nije nezavisno potvrđena. Tokom rata u Ukrajini obe strane redovno objavljuju informacije o gubicima protivničkih snaga, koje često nije moguće odmah proveriti.

Borbe u Zaporoškoj oblasti i dalje spadaju među najintenzivnije na frontu, dok obe strane nastavljaju da koriste bespilotne letelice kao jedno od ključnih sredstava u izvođenju vojnih operacija.

Izvor: RIA Novosti