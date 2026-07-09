Konvoj u kojem su se nalazili vojnici Malija i pripadnici ruskog paravojnog Afričkog korpusa napadnut je danas na severu Malija, saopštila su tri bezbednosna izvora i portparol jedne oružane grupe.

Jedan od izvora naveo je da je konvoj prevozio više od 200 ruskih boraca i više od 100 vojnika Malija, prenosi Rojters.

Isti izvor je rekao da je sličan napad izveden i ranije ove nedelje na drugi vojni konvoj koji se kretao ka severu. Ogranak Al Kaide Džamat Nusrat al-Islam val Muslimin (JNIM) i pobunjenička grupa predvođena Tuarezima, Front za oslobođenje Azavada (FLA), izveli su u subotu, 4. jula, koordinisane napade na položaje vojske širom Malija.

Konvoj se kretao ka severnom gradu Anefis, gde se borbe nastavljaju, kada je rano jutros napadnut, naveli su izvori. Portparol FLA preuzeo je odgovornost za napad, dok nije poznato da li je u njemu učestvovao i JNIM. Portparol vojske Malija nije odgovorio na zahtev da pruži komentar.

Niger, susedna država i saveznik Malija, pružio je vazdušnu podršku tokom borbi, navela su tri izvora. FLA i JNIM su u aprilu izveli zajedničku, koordinisanu i medijski zapaženu operaciju, kada su napali aerodrom u prestonici Bamaku i ubili ministra odbrane.

Afrički korpus pruža podršku vojsci Malija u borbi protiv pobunjeničkih grupa koje od 2012. godine destabilizuju ovu zapadnoafričku zemlju.