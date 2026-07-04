Prema saopštenju guvernera Zaporoške oblasti, vrtić "Barvinok" u Kamjanki-Dnjeprovskoj našao se na meti artiljerijske vatre.

Jedna granata pogodila je direktno krov predškolske ustanove i pričinila materijalnu štetu na objektu.

Lokalne vlasti navode da je napad izveden na civilnu infrastrukturu.

Izbegnuta tragedija

Prema dostupnim informacijama, u trenutku granatiranja u zgradi nije bilo dece niti zaposlenih.

Zahvaljujući tome, nije bilo ljudskih žrtava niti povređenih.

Na lice mesta odmah su upućene hitne službe koje procenjuju razmere nastale štete.

Istovremeno, lokalne vlasti najavile su da će vrtić biti obnovljen u najkraćem mogućem roku.

Prema informacijama koje su saopštile lokalne vlasti u Zaporoškoj oblasti, u napadu je oštećen objekat predškolske ustanove, ali je izbegnuta tragedija jer u vreme granatiranja u vrtiću nije bilo dece ni zaposlenih.