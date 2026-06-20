U saopštenju se navodi da je grad pogođen sa oko deset navođenih avio-bombi, pri čemu su mete bile i saobraćajnice, prenosi Ukrinform.

Dve žene su poginule u automobilu, dve osobe su stradale u jednom prihvatnom centru, dok je telo još jedne žrtve izvučeno ispod ruševina srušene garaže.

Lokalne službe navode da je pogođen i jedan konjički klub, gde su stradala dva konja, dok je pet povređeno.

Spasilačke ekipe, policija i volonteri rade na terenu, dok je u toku procena ukupne štete i razmera razaranja.

Prema navodima načelnika Zaporoške oblasti Ivana Fedorova ruske snage izvele su najmanje devet udara vođenim avio-bombama na više lokacija u gradu, uključujući privatni sektor i infrastrukturu.

Fedorov je naveo da je povređenima ukazana medicinska pomoć, dok se broj stradalih i dalje ažurira kako spasilačke ekipe nastavljaju pretragu ruševina.