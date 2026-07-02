Ruski dron je u sredu pogodio centar Zaporožja i udario u zgradu fitnes centra, povredivši četiri osobe, saopštile su lokalne vlasti.

Prema podacima Zaporoške regionalne vojne uprave, udar je oštetio krov zgrade, koji se potom srušio i pao u bazen gde su se u tom trenutku nalazili ljudi.

Video snimak trenutka napada objavio je na Telegramu načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave, Ivan Fedorov, a na snimku se vidi da su ljudi bili u bazenu u nekoliko traka.

Jedna osoba je hospitalizovana i nalazi se u teškom stanju, dok su druge povređene zbrinute na licu mesta, prema lokalnim službama.

Nakon udara, izbio je požar u blizini zgrade, a policija istražuje okolnosti napada.

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