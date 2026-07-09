Ukrajinski dron napao je autobus na liniji Kremenjaja–Lugansk u trenutku kada su se putnici ukrcavali u selu Staraja Krasnjanka, saopštio je šef Luganske Narodne Republike Leonid Pasečnik.

Prema njegovim navodima, u napadu su povređene dve žene stare 81 i 63 godine.

Dve žene povređene u napadu

Leonid Pasečnik objavio je na platformi MAX da je bespilotna letelica pogodila autobus tokom ukrcavanja putnika.

Povređene su 81-godišnja i 63-godišnja žena - naveo je Pasečnik.

Za sada nisu objavljene dodatne informacije o njihovom zdravstvenom stanju niti o okolnostima pod kojima je izveden napad.

Ranije poginuo radnik transportnog preduzeća

Pasečnik je podsetio da je ranije u odvojenom napadu ukrajinskog drona na teritoriji Luganske Narodne Republike poginuo zaposleni u transportnoj kompaniji.

Ukrajinska strana se za sada nije oglasila povodom ovih navoda, koji nisu nezavisno potvrđeni.

Tokom rata u Ukrajini obe strane redovno iznose tvrdnje o napadima na civile i civilnu infrastrukturu. U mnogim slučajevima informacije nije moguće odmah nezavisno potvrditi zbog ratnih uslova.

Upotreba bespilotnih letelica postala je jedan od ključnih elemenata sukoba u Ukrajini. Dronovi se koriste za izviđanje, ali i za napade na vojne i druge ciljeve, dok obe strane međusobno optužuju protivnika za gađanje civilnih objekata.

Izvor: Novosti