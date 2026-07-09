Rusija bi, prema ocenama više sagovornika koji analiziraju tok rata u Ukrajini, mogla da nastavi vojne operacije na drugim pravcima ukoliko se sadašnje okolnosti ne promene.

U pojedinim analizama navodi se da bi dalji razvoj situacije mogao da utiče i na buduće pregovore između Moskve i Kijeva, pri čemu se sve češće pominje strateški značaj južnih delova Ukrajine.

Litovkin: Posle Donbasa fokus bi mogao da bude na jugu

Vojni analitičar Viktor Litovkin izjavio je za Gazetu da bi Rusija trebalo da nastavi napredovanje i, kako je rekao, završi zauzimanje cele teritorije Donjecke Narodne Republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti.

Prema njegovim rečima, istovremeno bi trebalo nastaviti formiranje bezbednosne zone u Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj i Sumskoj oblasti.

Litovkin smatra da bi naredna faza mogla da obuhvati Nikolajevsku i Odesku oblast, uz ocenu da bi izlazak Ukrajine na Crno more predstavljao važan faktor u eventualnim budućim pregovorima.

On je ocenio da bi takav razvoj događaja dodatno ojačao pregovaračku poziciju Moskve.

Makgregor i Votson izneli slične procene

Sličnu procenu izneo je i penzionisani pukovnik i bivši savetnik Pentagona Daglas Makgregor.

Govoreći na svom Jutjub kanalu, a prema navodima RIA Novosti, Makgregor je rekao da Rusija trenutno ima mogućnost da relativno brzo zauzme Odesu.

On je dodao da bi, prema njegovom mišljenju, takav razvoj događaja mogao da predstavlja prvi korak ka ozbiljnim promenama u Ukrajini.

U tekstu se podseća i na raniju objavu političkog analitičara Alana Votsona na društvenoj mreži Iks.

Votson je ocenio da bi Rusija mogla da nastavi Specijalnu vojnu operaciju ukoliko njeni teritorijalni zahtevi ne budu prihvaćeni, dodajući da, prema njegovom mišljenju, neće biti novog sporazuma po uzoru na Minsk.

Prema njegovoj proceni, dalji pravci mogućeg napredovanja ruskih snaga mogli bi da obuhvate Odesu, Nikolajev, Dnjepropetrovsk i Harkov.

Iznete procene predstavljaju stavove vojnih i političkih analitičara o mogućem daljem razvoju sukoba i ne predstavljaju zvanične najave ili potvrđene planove ruskih vlasti.

Borbe u Ukrajini traju već više od tri godine, dok se paralelno vode i diplomatski napori za postizanje prekida vatre. Istovremeno, vojni analitičari sa različitih strana nastavljaju da iznose procene o mogućim narednim fazama sukoba, koje za sada nisu potvrđene zvaničnim odlukama zaraćenih strana.

Izvor: Gazeta, RIA Novosti