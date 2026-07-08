Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će Vašington ukinuti sankcije uvedene Turskoj na osnovu zakona CAATSA, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada.

Tramp je novinarima, na početku bilateralnog sastanka sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom održanog na marginama ovogodišnjeg samita NATO u Ankari, rekao da Sjedinjene Američke Države ne žele da uvode sankcije prijateljskim državama.

"Ukinućemo sankcije. Ne želimo da uvodimo sankcije prijateljima. To je veoma jednostavno. Ima mnogo onih kojima možemo da uvedemo sankcije, i to činimo, ali ne želimo da sankcionišemo prijatelje", rekao je Tramp, preneo je NBC Njuz.

Američki predsednik je rekao i da je Erdogan "veliki i poštovan lider širom sveta", dodajući da je pod njegovim vođstvom Turska postala "veoma moćna vojna sila" sa kojom se mora računati.

Tramp je naveo da su on i Erdogan zadržali "dobru hemiju" još od njegovog prvog predsedničkog mandata, istakavši da ima "veliko poštovanje" prema turskom predsedniku i da je to u interesu obe države.

Tramp je odbacio i zabrinutost zbog turske kupovine ruskog sistema S-400, koji je godinama bio glavna prepreka za učešće Ankare u programu F-35, ocenivši da su odnosi Turske i Sjedinjenih Američkih Država "verovatno bolji nego ikada", navodi Anadolija.

O programu borbenih aviona

Govoreći o programu borbenih aviona F-35, Tramp je rekao da će "svakako razmotriti" obnovu njihove prodaje Ankari, ocenivši da je Turska "mnogo lojalnija od drugih zemalja".

On je avion F-35 opisao kao "daleko najbolji avion" i istakao da Vašington ima obavezu da održava vojnu opremu koju prodaje svojim partnerima.

Sjedinjene Američke Države uvele su 2020. godine sankcije Turskoj na osnovu Zakona o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA), nakon što je Ankara nabavila ruski protivvazdušni raketni sistem S-400.

Tramp je naveo da sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i ministrom odbrane Pitom Hegsetom koordinira završne korake u vezi sa odlukom o ukidanju sankcija.

Iako je najavio ukidanje mera, prema američkom zakonodavstvu predsednik ne može trajno da ukine sankcije uvedene na osnovu zakona CAATSA bez sprovođenja odgovarajućih procedura u Kongresu SAD.