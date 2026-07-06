Četvorica članova posade ukrajinskog vojnog helikoptera Mi-8 poginula su 30. juna tokom borbenog zadatka presretanja ruskih bespilotnih letelica, saopštilo je Gradsko veće Brodija.

Kako se navodi, poginuli su komandir posade, kapetan Jurij Voron, pilot-navigator, major Valentin Mukšinov, vazduhoplovni tehničar, stariji poručnik Bogdan Hmilj i vazdušni strelac, mlađi vodnik Mihailo Derjaga.

"Do poslednjeg trenutka izvršavali su svoju vojnu dužnost, štiteći ukrajinsko nebo, pružajući podršku kopnenim snagama, podržavajući borbene jedinice i spasavajući živote ukrajinskih vojnika", navelo je Gradsko veće Brodija u objavi na društvenim mrežama.

Sahrana četvorice pripadnika posade biće održana 7. jula u Brodiju.

Kako je objavio Ukrinform, 16. juna bombarder Su-24M 7 Ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine srušio se u Hmeljničkoj oblasti, pri čemu su poginula oba člana posade, prenosi Tanjug.

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