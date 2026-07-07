Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio je od predsednika SAD Donalda Trampa da ne odobri prodaju naprednog naoružanja i vojnih platformi Turskoj, prenosi izraelski Kanal 12, pozivajući se na izvore.

Izvor je naveo da je Netanjahu tokom telefonskog razgovora sa Trampom u petak izrazio nezadovoljstvo zbog, kako je ocenio, antiizraelskih izjava visokih turskih zvaničnika, uključujući predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Prema istom izvoru, izraelski premijer je pozvao Trampa da ne odobri prodaju naprednih sistema i opreme za tursko ratno vazduhoplovstvo.

Očekuje se da će Tramp i Erdogan ove sedmice, na samitu NATO u Ankari, razgovarati o nastojanjima Turske da se ponovo uključi u program borbenih aviona F-35.

Pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, Kanal 12 navodi da bi Tramp tokom susreta mogao da zatraži od Erdogana da ublaži retoriku prema Izraelu.