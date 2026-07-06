U noći između 5. i 6. jula 2026. godine kijevski režim pokušao je da izvede masovni napad na teritoriju Ruske Federacije upotrebom 625 udarnih bespilotnih letelica dugog dometa na objekte van zone Specijalne vojne operacije, od kojih je iznad ruskih regiona oboreno 613, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako se ističe u saopštenju, cilj ovog napada bio je da Vladimir Zelenski, uoči samita NATO-a u Ankari, pokaže svojim sponzorima iz evropskih zemalja, uključujući i Veliku Britaniju, spremnost da njihovim novcem sa teritorije Ukrajine gađa civilne objekte u Ruskoj Federaciji.

"Glavni napori protivnika bili su usmereni na nanošenje štete objektima i logističkim elementima civilne gorivno-energetske infrastrukture u ruskim regionima, uključujući Lenjingradsku, Brjansku, Belgorodsku, Jaroslavsku, Kalušku i Kursku oblast, kao i Krim", naglasili su.

U ruskom vojnom resoru su naglasili da je tokom odbijanja vazdušnog napada iznad Brjanske oblasti uništeno je 147 bespilotnih letelica, iznad Belgorodske 43, Lenjingradske 48, Jaroslavske 72, Krima 64 i Kaluške oblasti 31.

"Profesionalnim delovanjem posada PVO raketnih jedinica, mobilnih vatrenih grupa, kao i posada lovačke i armijske avijacije, masovni napad koji je Zelenski planirao uoči samita NATO jnj osujećen, a ogromna većina ukrajinskih bespilotnih letelica oborena ili ugušena", poručili su.

Ističe se da će pojedini civilni objekti koji su pretrpeli oštećenja uskoro biti obnovljeni.

U ruskom Ministarstvo odbrane su podvukli da su, kao odgovor na terorističku akciju kijevskog režima, Oružane snage Ruske Federacije u noći 6. jula 2026. godine izvele masovni udar visokopreciznim oružjem dugog dometa kopnenog, vazdušnog i pomorskog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama, na preduzeća vojne industrije i objekte gorivno-energetskog kompleksa povezane sa Oružanim snagama Ukrajine u Kijevu i Kijevskoj oblasti.

Takođe, ukazali su na to da nastojanje zapadnih sponzora kijevskog režima da povećaju isporuke bespilotnih letelica, raketa i municije proizvedenih u evropskim zemljama i Velikoj Britaniji, kao i da Zelenskog koriste za njihovu upotrebu protiv civilnih objekata u Rusiji, neće ostati neprimećeno i da će biti propraćeno adekvatnim povećanjem broja i snage uzvratnih udara Oružanih snaga Ruske Federacije po teritoriji Ukrajine.