Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko nazvao je noćne udare na ukrajinsku prestonicu najmasovnijim do sada.

"Najmasovniji napad… na prestonicu", napisao je na Telegramu.

U Kijevu će sutra biti dan žalosti u znak sećanja na poginule u ruskom napadu tokom protekle noći, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko, prenosi Tanjug.

Najmanje 14 osoba je poginulo, a gotovo 60 je povređeno, uključujući petoro dece, u ruskom napadu na Kijev i region tokom noći, saopštio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

On je objavio na Telegramu da je iz ruševina spaseno 28 osoba, uključujući dvoje dece, preneo je Ukrinform.

Klimenko je naveo da je u napadu značajno oštećeno oko 30 stambenih zgrada u Kijevu, kao i da je više od 500 ljudi privremeno evakuisano do završetka raščišćavanja ruševina.



