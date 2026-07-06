Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su u ponedeljak rafineriju nafte u Omsku, što je prvi poznati napad na najveću rusku rafineriju nafte.

Objekat prerađuje više od 22 miliona tona sirove nafte godišnje i čini približno 10 procenata ukupnog kapaciteta za preradu nafte u zemlji, izveštava ukrajinski medij United24.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine i Snage za specijalne operacije (SSO) potvrdili su napad, rekavši da je rafinerija u Omsku poslednja od 11 najvećih ruskih rafinerija za proizvodnju benzina koju su uspešno ciljale ukrajinske snage.

Prema ukrajinskoj vojsci, ukrajinski dronovi pogodili su primarnu jedinicu za preradu sirove nafte ELOU-AVT-11, koja ima projektovani kapacitet od 8,4 miliona tona sirove nafte godišnje. SSO je, s druge strane, objavio da su dronovi preleteli oko 3.000 kilometara da bi stigli do svog odredišta.

Prema ukrajinskom mediju Hromadske, rafinerija se nalazi više od 2.500 kilometara od ukrajinske granice, prema Telegram kanalu Exilenova+. Prema izveštajima, pogođena su najmanje dva postrojenja u najvećoj ruskoj rafineriji, navodi Hromadske.

Prema Telegram kanalu Exilenova+, a potvrđeno je analizom geolokacije koju je sproveo ruski istraživački Telegram kanal ASTRA, više dronova je pogodilo rafineriju, izazvavši požare unutar industrijskog kompleksa. Snimci koje je objavio Exilenova+ prikazuju nekoliko požara na toj lokaciji.

Guverner Omske oblasti, Vitalij Hocenko, potvrdio je da su dronovi stigli do severnog industrijskog okruga Omska, ali nije eksplicitno imenovao rafineriju.

Rafinerija Omska je u vlasništvu Gazprom Njefta, najveće kompanije u zemlji, i snabdeva više od polovine potražnje za motornim gorivom Sibirskog federalnog okruga, prema United24.

Fabrika proizvodi benzin, dizel gorivo, kerozin i druge naftne derivate, uključujući gorivo koje koristi ruska vojska.

Rafinerija je takođe jedini ruski proizvođač katalizatora za katalitičko krekovanje, ključnih materijala koji se koriste u sekundarnoj rafineriji nafte u drugim domaćim rafinerijama.

Do danas, rafinerija je bila jedno od samo dva postrojenja među deset najvećih ruskih rafinerija koje još nisu bile meta ukrajinskih dronova. Druga je petrohemijska fabrika Angarsk u Irkutskoj oblasti. Eksilenova+ je takođe izvestio da su ruski borbeni avioni Su-57 raspoređeni iznad Omska u pokušaju da presretnu dolazeće dronove, ali nisu uspeli da ih obore. Međutim, ova tvrdnja nije nezavisno potvrđena.

Prema nedavnoj analizi Fajnenšel tajmsa, ukrajinski dronovi su pogodili ruske rafinerije nafte najmanje 194 puta u prvoj polovini ove godine, dostigavši rekordnu mesečnu stopu u maju i doprinevši rastućim poremećajima u snabdevanju gorivom širom Rusije.

Ukrajina je lansirala više od 500 dronova u napadu na Rusiju, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane u ponedeljak.

Ukrajina je takođe izvršila još jedan napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju, severno od Moskve, objavio je onlajn portal Astra.

Fotografije koje kruže društvenim mrežama pokazuju oblake dima koji se dižu iznad objekta. Rafinerija je napadnuta nekoliko puta u prošlosti.

Ukrajina napala 20 regiona

Ukrajina je napala oko 20 ruskih i regiona pod kontrolom Rusije, uključujući Krim, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. U napadima dronova na Krim poginula je jedna žena, a dve su povređene, napisao je guverner Sergej Aksjonov.

Pogođena je energetska infrastruktura u lučkom gradu Sevastopolju, rekao je guverner Mihail Razvožajev. Dodao je da je snabdevanje strujom većine domaćinstava vraćeno nakon prelaska na rezervni kapacitet.

Podestimo, Rusija je izvela još jedan masovan napad na Kijev. Detalje sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

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