Prema nezvaničnim informacijama sa društvenih mreža Oružane snage Ukrajine uništile su dragoceni ruski PVO sistem s-400

Kako se navodi u opisu snimka, uništeni PVO sistem S-400 navodno je korišćen u masovnom napadu na Kijev.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage tokom noći izvele masovan udar visokopreciznim oružjem po objektima na teritoriji Ukrajine, navodeći da je napad usledio kao odgovor na, kako tvrdi Moskva, terorističke udare kijevskog režima na civilnu infrastrukturu unutar Rusije.

Prema podacima ruskog vojnog resora, mete su bili objekti ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, energetska postrojenja u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojni aerodromi u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

Ukrajinski vojni kanali, prema navodima ruskih izvora, već su ovaj napad opisali kao jedan od najtežih za Kijev, uz tvrdnju da lokalna protivvazdušna odbrana nije uspela da presretne nijednu balističku raketu niti hipersonični „Cirkon“.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko nazvao je noćne udare na ukrajinsku prestonicu najmasovnijim do sada.

"Najmasovniji napad… na prestonicu", napisao je na Telegramu.

U Kijevu će sutra biti dan žalosti u znak sećanja na poginule u ruskom napadu tokom protekle noći, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko, prenosi Tanjug.

Najmanje 14 osoba je poginulo, a gotovo 60 je povređeno, uključujući petoro dece, u ruskom napadu na Kijev i region tokom noći, saopštio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

On je objavio na Telegramu da je iz ruševina spaseno 28 osoba, uključujući dvoje dece, preneo je Ukrinform.

Klimenko je naveo da je u napadu značajno oštećeno oko 30 stambenih zgrada u Kijevu, kao i da je više od 500 ljudi privremeno evakuisano do završetka raščišćavanja ruševina.