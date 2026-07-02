Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 230 ukrajinskih vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, 16 automobila, tri artiljerijska oruđa i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" nastavile su sa eliminisanjem rasutih ukrajinskih jedinica u naselju Krasni Liman. Tom prilikom, neutralisano je 30 ukrajinskih vojnika, pet automobila, dve robotske platforme i deset kontrolnih punktova za dronove. Oboreno je takođe 20 neprijateljskih bespilotnih letelica "baba jaga" i "vampir" koje su pokušavale da isporuče municiju i zalihe na levu obalu reke Severski Donjec.

Ukupno, u zoni odgovornosti jednica grupe trupa "Zapad" neutralisano je više od 210 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, 20 automobila i dva artiljerijska oruđa zapadne proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Jug" oslobodile su naselje Piskunovka u DNR-u i nastavile sa aktivnim ofanzivnim dejstvima u naselju Konstantinovka čišćenjem rasutih jedinica ukrajinskih snaga, izbacivši iz stroja tom prilikom 80 ukrajinskih vojnika, oklopno vozilo "senator" kanadske proizvodnje, 23 automobila i i tri artiljerijska oruđa. Uništeno je takođe 25 robotskih platformi i 27 centara za upravljanje bespilotnim letelicama.

Ukupno, duž linije fronta u odgovornosti jedinica grupe trupa "Jug" izbačeno je iz stroja preko 155 neprijateljskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, 28 automobila i šest artiljerijskih oruđa, kao i stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 365 vojnika i uništile tri borbena oklopna vozila, šest automobila, pet artiljerijskih oruđa, uključujući "paladin" američke proizvodnje i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja više od 465 ukrajinskih vojnika i uništile devet automobila i tri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 40 ukrajinskih vojnika i uništile 15 automobila i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništeni su objekti transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, mesta za lansiranje bespilotnih letelica velikog dometa, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.

Sistemi PVO oborili su 11 vođenih avio-bombi i 631 bespilotnu letelicu.