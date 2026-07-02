Kako je navedeno u objavi Ministarstva odbrane na Telegramu, Fedorov je od partnerskih zemalja zatražio i da doprinesu mehanizmima PURL i JUMPSTART, koji bi trebalo da ubrzaju isporuku raketa za sisteme "patriot", preneo je Ukrinform.

"To su najbrži i najpouzdaniji načini za isporuku neophodnih raketa za sisteme 'patriot'. Od ključnog je značaja da odgovarajuće odluke budu donete uoči samita NATO", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo ističe da od brzine reakcije partnerskih država direktno zavisi zaštita ukrajinskog vazdušnog prostora, kritične infrastrukture i života građana.

U saopštenju se navodi da presretanje balističkih raketa ostaje jedan od najvećih izazova zbog nedostatka raketa za sisteme "patriot".

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane podseća da je u aprilu, uz podršku Nemačke, prvi put zaključilo rekordni ugovor o nabavci više stotina raketa PAC-2 za sisteme "patriot", čije će isporuke početi tokom narednih godina.

Takođe, prvi put je pokrenuta procedura za nabavku oko 100 raketa za sisteme "patriot" u vrednosti od milijardu američkih dolara, koja će biti finansirana iz kredita Evropske unije, prenosi Tanjug.

Najnovije vesti o sukobu u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO