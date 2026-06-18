Dok se prethodnih godina najviše pričalo o cenama girosa, ležaljki i apartmana, ovog leta na društvenim mrežama dominira sasvim druga tema – kako na moru proći što jeftinije, a jesti bolje nego kod kuće.

Sve više turista iz Srbije koji letuju u Grčkoj i Crnoj Gori deli fotografije sa lokalnih pijaca i račune koji pokazuju da se uz malo snalažljivosti može uštedeti i nekoliko stotina evra tokom odmora.

Posebnu pažnju privukla je objava Instagram stranice Platforma Grčka info, koja je objavila fotografije sa pijace između Asprovalte i Nea Vrasne. Na fotografijama se vide cene koje su mnoge iznenadile.

Breskve i kajsije prodaju se za oko jedan evro po kilogramu, nektarine za 1,5 evro, paradajz za 1,20 evra, dok su krupne trešnje oko dva evra.

Ispod objave odmah su počeli da se nižu komentari turista.

„Za 20 evra puna kapa. Jeftinije nego kod nas“, napisao je jedan pratilac.

„Kupili smo voće i povrće za pet dana, a potrošili manje nego za jedan ručak u restoranu“, dodao je drugi.

Na Fejsbuk grupama posvećenim letovanju u Grčkoj sve češće se mogu videti fotografije frižidera punih lokalnih proizvoda uz komentare da se porodice sada mnogo češće snabdevaju na pijaci nego u restoranima.

Tako je nastao novi trend među turistima – „ručak iz frižidera“.

Mnogi ujutru spakuju rashlađenu lubenicu, paradajz, krastavac, sir, masline i pecivo, pa ceo dan provedu na plaži bez velikih troškova.

„Nas četvoro smo ručali na plaži za manje od 12 evra. Da smo otišli u restoran, platili bismo najmanje 40“, napisala je jedna turistkinja u grupi Grčka info.

Računica je jednostavna. Porodica sa dvoje dece za jedan odlazak u restoran lako može da izdvoji između 40 i 60 evra. Sa druge strane, kupovina na lokalnoj pijaci često ne prelazi 15 do 20 evra dnevno.

Turisti posebno hvale pijace u Asprovalti, Nea Vrasni, Stavrosu, Olimpik Biču i na Tasosu, gde su cene voća i povrća često niže nego u pojedinim gradovima Srbije.

Slična situacija je i u Crnoj Gori. Gosti koji letuju u manjim mestima između Bara i Ulcinja tvrde da se najviše uštedi kada se kupuje od lokalnih proizvođača, a ne na samom šetalištu gde su cene često znatno više.

Zanimljivo je da se ovog leta sve manje objavljuju fotografije skupih večera, a sve više pune korpe sa pijace. Mnogi kažu da su upravo na taj način uspeli da produže odmor ili da novac sačuvaju za izlete i dodatne sadržaje.

Ako je suditi po komentarima sa društvenih mreža, hit leta 2026. nisu luksuzni restorani uz more, već dobro napunjena torba sa pijace, hladna lubenica u hladu borova i račun koji ne izaziva glavobolju.