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Šimpanze kipe od besa kad im ovo uradite: Ne mogu da podnesu nepravdu, pa pokazuju žestok protest
Tokom istraživanja pokazalo se da šimpanze imaju jasnu hijerarhiju omiljene hrane
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