Osećaj da smo nepravedno tretirani nije svojstven samo ljudima. Novo naučno istraživanje pokazalo je da i šimpanze veoma jasno prepoznaju nejednakost i burno reaguju kada dobiju manje vrednu nagradu od drugih. Posebno zanimljivo je to što njihova reakcija postaje još intenzivnija kada su u društvu svojih najbližih partnera.

Do ovih zaključaka došli su istraživači sa Državnog univerziteta u Džordžiji i Nacionalnog centra za brigu o šimpanzama pri MD Anderson centru, a rezultati su objavljeni u naučnom časopisu Proceedings of the Royal Society B.

Kako je sproveden eksperiment?

Za razliku od ranijih istraživanja koja su proučavala šimpanze u parovima, naučnici su ovog puta posmatrali 27 jedinki koje žive u velikim društvenim grupama. Cilj je bio da se što vernije prikažu odnosi kakvi postoje u prirodi.

Svaka šimpanza dobijala je plastični žeton koji je mogla da zameni za hranu. Istraživači su zatim namerno menjali vrednost nagrada kako bi pratili reakcije životinja.

Ponekad su sve šimpanze dobijale istu nagradu, dok je u drugim situacijama jedna jedinka dobijala znatno manje vrednu hranu od ostalih.

Grožđe je premija, šargarepa razlog za protest

Tokom istraživanja pokazalo se da šimpanze imaju jasnu hijerarhiju omiljene hrane:

Grožđe – najvrednija nagrada

– najvrednija nagrada Pomorandža – prihvatljiva nagrada

– prihvatljiva nagrada Šargarepa ili celer – najmanje poželjna nagrada

Kada bi jedna šimpanza dobila šargarepu, a druga grožđe, često bi odbila hranu, bacila je na pod ili vratila istraživaču.

Međutim, kada bi umesto šargarepe dobila pomorandžu, reakcije su bile mnogo mirnije, čak i ako je videla da druge jedinke dobijaju grožđe. To sugeriše da šimpanze nisu osetljive na svaku razliku, već na onu koju doživljavaju kao izrazito nepravednu.

Najveće iznenađenje: prijatelji pojačavaju osećaj nepravde

Najzanimljiviji rezultat istraživanja odnosi se na društvene odnose.

Kod ljudi i bonobo majmuna bliski prijatelji često ublažavaju osećaj nepravde i olakšavaju prihvatanje nepovoljne situacije.

Kod šimpanzi je primećeno upravo suprotno.

One mnogo burnije reaguju kada se nepravda dogodi u prisustvu jedinki sa kojima imaju bliske društvene veze. Njihovo nezadovoljstvo tada postaje znatno izraženije nego kada su okružene manje poznatim članovima grupe.

Zašto šimpanze tako reaguju?

Istraživači smatraju da razlog leži u načinu na koji funkcionišu njihove zajednice.

Šimpanze svakodnevno balansiraju između saradnje i međusobne konkurencije. Zbog toga pažljivo prate kako se raspodeljuju resursi među članovima grupe, naročito među onima sa kojima provode najviše vremena.

Ako primete da su nepravedno tretirane u odnosu na bliske partnere, to može predstavljati signal da njihov društveni položaj slabi ili da nisu ravnopravne u grupi.

Šta ovo istraživanje govori o životinjama?

Rezultati pokazuju da šimpanze ne reaguju samo na količinu hrane, već i na način na koji je ona raspodeljena. Istovremeno, istraživanje potvrđuje koliko su njihovi društveni odnosi složeni i koliko osećaj pravičnosti može imati važnu ulogu i kod životinja.

Naučnici ističu da će ovakva istraživanja pomoći boljem razumevanju razvoja društvenog ponašanja, saradnje i osećaja pravednosti, osobina koje nisu karakteristične samo za ljude već imaju duboke evolutivne korene.