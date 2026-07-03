Ukrajina tvrdi da je zbog Rusa, izgubila kontrolu nad četiri pomorska drona dan ranije, u popodnevnim satima 4. juna, na oko 250 kilometara od rumunske obale. Ukrajina navodi da više nije mogla da aktivira njihovo bezbedno samouništenje i da je upozorila rumunske vlasti čim je utvrdila postojanje rizika. Međutim, prema podacima rumunskog Ministarstva odbrane (MApN), Kijev je obavestio Rumuniju o opasnosti tek narednog dana, 5. juna u 9.54 časova, piše rumunski "Observator njuz".

Ukrajina je saopštila da je u popodnevnim satima 4. juna, dan pre eksplozije koja se dogodila 5. juna u 10.27 časova, izgubila vezu sa četiri bespilotna pomorska drona u Crnom moru, u blizini Sevastopolja, najverovatnije zbog dejstva ruskog sistema elektronskog ratovanja, navodi se u saopštenju MApN-a. Od tog trenutka ukrajinske snage više nisu mogle da prate tačno kretanje dronova niti da ih kontrolišu ili preusmere.

Obavestiti Rumuniju tek sutradan?

Prema MApN-u, ukrajinske vlasti su rumunsku stranu obavestile tek 5. juna u 9.54 časova da su izgubile kontrolu nad četiri pomorska drona i da će oni uskoro ući u fazu samouništenja.

Rumunija je zvanično zatražila od Ukrajine da se pomorski dronovi koji izmaknu kontroli ne samouništavaju u blizini rumunske obale, luka ili teritorijalnih voda, već da budu programirani da se samodetoniraju u bezbednoj zoni.

„Ministarstvo odbrane Ukrajine odgovorilo je na 14 pitanja koja je ministar Radu Miruća postavio u vezi sa incidentom koji se dogodio 5. juna 2026. godine u luci Konstanca.

Ukrajinska strana je potvrdila da je u popodnevnim satima 4. juna 2026. godine, u blizini Sevastopolja, na udaljenosti od oko 250 kilometara od rumunske obale, izgubila komunikaciju sa četiri pomorska bespilotna plovila (USV) tipa Sargan-3000, koja su se kretala ka istočnom delu Crnog mora.

Od tog trenutka ukrajinske snage više nisu imale nikakvu kontrolu nad putanjom kretanja ova četiri drona niti su uspele da ponovo uspostave komunikaciju sa njima.

Ujutru 5. juna, u 9.54 časova, Ratna mornarica Ukrajine obavestila je Rumunsku ratnu mornaricu o opasnosti koju predstavljaju ovi USV-ovi u slučaju samodetonacije i dostavila vremenski interval u kojem je bilo planirano samouništenje sva četiri drona.

Gubitak komunikacije sa dronovima onemogućio je opoziv komande za samodetonaciju. Prema navodima ukrajinske strane, reč je o izolovanom incidentu koji je najverovatnije izazvan dejstvom sistema elektronskog ratovanja Ruske Federacije.

Kao posledicu ovog incidenta, rumunsko Ministarstvo odbrane zatražilo je od ukrajinske strane uspostavljanje stalnog tehničkog kanala komunikacije između Ratne mornarice Ukrajine i Ratne mornarice Rumunije. Takođe su uspostavljene operativne procedure prema kojima će se dve strane blagovremeno međusobno obaveštavati o rizicima u Crnom moru.

Pored toga, ministar nacionalne odbrane zvanično je zatražio od ukrajinske strane da svi pomorski dronovi koji se lansiraju u Crnom moru budu programirani da se, ukoliko iz bilo kog razloga dospeju u područja od interesa za Rumuniju, samodetoniraju u bezbednoj zoni, van tih područja.

Ministarstvo nacionalne odbrane zahvalilo je na dostavljenim informacijama, zatražilo dodatna pojašnjenja i ponovilo spremnost za još bližu saradnju“, navodi se u saopštenju MApN-a.

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