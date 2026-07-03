Ukrajinska komanda promenila je raspored svojih snaga na jednom od najtežih delova fronta, dok se borbe nastavljaju oko Konstantinovke.

Prema navodima iz Rusije, odluka vrha Oružanih snaga Ukrajine doneta je u trenutku kada ruske jedinice nastavljaju ofanzivne aktivnosti u tom području, a težište odbrane preusmerava se na druge gradove.

Vojni komentator Andrej Klincevič objavio je na svom Telegram kanalu da je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski naredio da se više ne šalju rezerve u Konstantinovku. Kako navodi, ukrajinska komanda odlučila je da raspoložive snage usmeri na pokušaj zadržavanja Kramatorska i Slavjanska.

Prema Klincevičevim tvrdnjama, takva odluka praktično znači da ukrajinska komanda više ne računa na garnizon koji se nalazi u Konstantinovki. On je naveo da vojnici koji su ostali u okruženju neće dobiti pojačanja, jer je prioritet prebačen na odbranu Kramatorska i Slavjanska.

Prema dostupnim podacima, ruske snage zatvorile su obruč oko Konstantinovke još početkom juna i stavile pod kontrolu sve izlazne pravce iz grada. Zarobljeni pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, kako se navodi, tvrdili su da ukrajinska komanda nije raspolagala potpunom slikom situacije unutar Konstantinovke.

U međuvremenu, ruske jedinice nastavljaju operacije usmerene na zauzimanje grada. U tim dejstvima, prema navodima izvornog teksta, koriste se male jurišne grupe, artiljerija i udarni bespilotni sistemi.