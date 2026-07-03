Aleksandar Aca Kos privlači veliku pažnju javnosti zbog privatnog života, kao i zbog druženja sa političarem Čedomirom Jovanovićem, sa kojim, kako navodi, i živi.

Međutim, čini se da je došlo do zatišja u odnosu, budući da Kos već neko vreme na objavljuje snimke i fotografije političara koje smo mogli da vidimo svakodnevno na društvenoj mreži Instagram.

Zbog ovog njegovog poteza na društvenim mrežama se podigla velika prašina i pokrenule su se brojne teorije. Zabrinuti pratioci poslali su mu direktno pitanje na Instagramu: "Zašto više nema toliko Čede na storijima?".

Aca Kos je odmah rešio da prekine tišinu i javno odgovori na pitanje o političaru. Kako bi smirio javnost i zabrinute fanove, kratko je poručio da nema razloga za brigu i da je Čeda i dalje tu. Svoj odgovor je dodatno začinio sa dva emotikona mišića i jednim srcem, što je još više zaintrigiralo njegove pratioce.

- Tu je, tu je, ne brinite! - napisao je on, a njegovi emotikoni su još više zaintrigirali.

Kupio vilu od 450.000 evra na Kipru

Podsetimo, Aca Kos je nedavno privukao veliku pažnju javnosti kada je pazario luksuznu nekretninu na Kipru. Reč je o vili koja se nalazi u najekskluzivnijem, severnom turskom delu ostrva, gde se cene kuća kreću oko 450.000 evra. Kako je sam otkrio, Kipar je zavoleo prvenstveno zbog Cece Ražnatović.

- Kupio sam kuću na Kipru, to je severni deo Kipra, turski deo Kipra. To je najekskluzivniji deo. Inače, volim Kipar zbog Cece. Eto sada sam imao priliku i mogućnost, radio sam. Tamo ću sada provoditi svoje vreme sa porodicom, Čedom, prijateljima - rekao je Aca Kos i dodao:

- Ja sam kod svojih jedinac, radim ozbiljne poslove, bio sam u Švedskoj i Nemačkoj, bolje sebi da kupim kuću, da nešto ostane, nego da trošim na izlaske. Ja volim da ugodim, da je nekome lepo pored mene. Kroz ovaj ceo životni put, kad sam došao u Beogradu, znam kako je biti podstanar, pa kad dođeš do nečega znam kako se treba ponašati. Najvažnija mi je sreća nekih ljudi sa kojima živim i da je svima lepo - rekao je Aca Kos u izjavi za "Blic".

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