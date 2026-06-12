Prve domaće lubenice već se mogu naći na pijacama, ali njihova cena mnoge kupce ostavlja u nedoumici. Za kilogram ploda trenutno je potrebno izdvojiti između 2,5 i 3 evra, pa se lubenice uglavnom kupuju u manjim količinama ili se čekaju dok ne postignu punu zrelost.

Proizvođači iz doline Neretve, poznatog područja za uzgoj lubenica i dinja, tek se pripremaju za početak glavne berbe. Do prvih količina iz ovog kraja ostalo je još oko dve nedelje, a očekivanja su da će ovogodišnja sezona biti izazovna zbog visokih troškova proizvodnje i nedostatka radne snage.

Uzgoj lubenica zahteva gotovo svakodnevnu brigu tokom 75 dana od sadnje do berbe. Zasadi se ne mogu ostaviti bez nadzora ni jedan dan – potrebno je redovno navodnjavanje, prihrana i zaštita od štetočina, ističe proizvođač Toni Nikolić.

– Svaki dan morate da provedete nekoliko sati na njivi, pratite rast i stanje biljaka, rešavate probleme sa korovom i štetočinama. Ovo nije posao koji se može obavljati povremeno – kaže Nikolić.

Pored svakodnevnog rada, proizvođači upozoravaju na porast troškova. Poskupljenje goriva, energije i repromaterijala, kao i sve veći problem sa pronalaženjem sezonskih radnika, dodatno otežavaju proizvodnju. Predsednik Udruženja proizvođača agruma i povrća „Neretvanska mladež“ Željko Bjeliš ističe da je cena rada porasla između 100 i 150 odsto u odnosu na ranije godine, što značajno utiče na profitabilnost proizvodnje.

Prošle godine kilogram lubenice otkupljivao se po ceni od svega 25 centi, dok proizvođači ove godine očekuju da minimalna otkupna cena bude oko pola evra po kilogramu, kako bi pokrili troškove.

Prve domaće lubenice privlače pažnju kupaca na pijacama, a prodavci kažu da su kvalitetne i slatke zahvaljujući sunčanim danima u proleće. Ipak, neki potrošači odlučuju da sačekaju potpuno zrele plodove ili lubenice iz Neretve, koje tradicionalno važe za najkvalitetnije.

Poseban problem za domaće proizvođače predstavlja dolazak jeftinijih uvoznih lubenica u trenutku kada počinje domaća berba. One se često prodaju na akcijama i po nižoj ceni, privlačeći kupce, dok domaći uzgajivači rizikuju da dobiju značajno manju cenu po kilogramu.

U dolini Neretve tokom sezone proizvede se oko 20.000 tona lubenica i dinja. Proizvođači se nadaju da će ove godine tržište prepoznati njihov trud i omogućiti im bolju zaradu nego prethodnih sezona, a ukoliko dođe do povećanja otkupnih cena, potrošači će verovatno plaćati više nego prošle godine, piše Dnevno.hr.