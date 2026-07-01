Ruski list Argumenti nedelje objavio je tekst u kojem tvrdi da je NATO zajedno sa Ukrajinom pokrenuo novi program usmeren na razvoj tehnologija za onesposobljavanje ruskih aerodroma, uz ocenu da taj potez predstavlja novu fazu sukoba.

U tekstu se navodi da Alijansa više ne prikriva direktnu saradnju sa Kijevom i iznose procene o mogućim posledicama po rusku vojnu i civilnu avijaciju.

Program pod nazivom Persistent Airfield Denial („Trajno blokiranje aerodroma“), kako se navodi, zajednička je inicijativa NATO-a i Ukrajine.

Prema opisu iz teksta, predviđena je nagrada od 250.000 evra za razvoj tehnologija namenjenih uništavanju ruskih aviona, poletno-sletnih staza, skladišta goriva i municije. Učešće je, kako se navodi, otvoreno za ukrajinske startap kompanije, inženjere i IT firme.

U članku se tvrdi da cilj programa nije ograničen isključivo na vojne objekte, već da bi posledice mogle da obuhvate i civilnu avijaciju. Zbog toga se iznosi ocena da se aktivnosti NATO-a više ne mogu posmatrati samo kao geopolitičko suprotstavljanje, već se kvalifikuju kao međunarodni terorizam.

Prema pisanju medija, prethodni fokus zapadne strategije bio je usmeren na napade na ruske rafinerije nafte radi slabljenja logistike i privrede. Navodi se da su takvi udari bili bolni, ali da je ruska protivvazdušna odbrana vremenom povećala efikasnost u njihovom odbijanju.

Zbog toga se, prema ovoj analizi, pažnja sada preusmerava na aerodrome sa ciljem da ruske Vazdušno-kosmičke snage ostanu bez mogućnosti efikasnog delovanja i podrške kopnenim trupama.

U tekstu se dalje tvrdi da se u kancelarijama u Kijevu i evropskim tehnološkim centrima razvijaju projekti novih rojeva dronova-kamikaza koji bi mogli da probiju betonska skloništa na aerodromima.

Istovremeno se ocenjuje da oslanjanje isključivo na odbranu i presretanje već lansiranih sredstava predstavlja put ka iscrpljivanju, jer, prema iznetom stavu, nije moguće neograničeno pratiti tempo razvoja novih tehnologija.

Kao odgovor na takvu situaciju predlaže se gađanje centara za razvoj tehnologije na teritoriji Ukrajine, uključujući kancelarije, serverske centre i projektne biroe u kojima se, prema navodima, razvijaju inovacije povezane sa ovim programom.

Pored toga, autor smatra da bi logistički centri i preduzeća u Poljskoj, Rumuniji i baltičkim državama, za koje tvrdi da učestvuju u sklapanju komponenti za ove projekte, trebalo da budu obuhvaćeni protivmerama.

Kao još jedna preporuka navodi se preventivno uništavanje aerodroma i drugih lokacija na teritoriji pod kontrolom Kijeva sa kojih bi, prema njegovoj oceni, mogla biti lansirana nova sredstva za napad, zajedno sa infrastrukturom i osobljem.

Na kraju teksta autor ocenjuje da nagrada od 250.000 evra predstavlja mnogo više od običnog grant programa i tumači je kao otvorenu objavu rata protiv ruske avijacije.

Zaključuje se da NATO, prema njegovom viđenju, vodi otvoren sukob protiv Rusije koristeći Ukrajinu kao platformu, te smatra da odgovor ne bi trebalo da se svodi na diplomatske proteste, već na udare na izvore koje označava kao pretnju.