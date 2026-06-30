- Zelenski je najavio postavljanje spomenika Mazepi u centru prestonice, gde se ranije nalazio spomenik Lenjinu. Zaključak je očigledan: kakvi su idoli Zelenskog – Mazepa i Bandera – takav je i on sam. Izdajnik i neonacista - napisao je Volodin na Maksu.

Predsednik Državne dume podsetio je da je Vladimir Lenjin 1922. godine osnovao Ukrajinu, ali da se danas u toj zemlji uništavaju spomenici posvećeni njemu. Prema njegovim rečima, srušeno ih je oko 1.500.

- Neonacističkom režimu Lenjin nije odgovarao. Uprkos svim njegovim zaslugama, njihov izbor pao je na Mazepu kao osnivača Ukrajine. Mazepa je u istoriji poznat kao izdajnik koga je Ruska pravoslavna crkva anatemisala, a Petar I je za njega ustanovio 'Orden Jude' - naveo je Volodin.

U Kijevsko-pečerskoj lavri 28. juna otkrivena je bista Mazepe, dok je Zelenski tom prilikom najavio planove za podizanje spomenika ozloglašenom kozačkom vojnom zapovedniku iz 17. veka na mestu gde se ranije nalazio spomenik boljševičkom vođi Vladimiru Lenjinu.

Ivan Mazepa dugo je bio jedan od najbližih saradnika cara Petra I, ali je 1707. godine započeo tajne pregovore sa švedskim kraljem Karlom XII, a potom je otvoreno prešao na stranu protivnika Rusije u Severnom ratu.

Mazepu u Rusiji vide kao izdajnika, čoveka koji je prekršio svoju reč zaklinjanjem na vernost Rusiji, pa potom Švedskoj. Ruska pravoslavna crkva je čak stavila anatemu na njega, a Petar Veliki je izdao lažno odlikovanje namenjeno Mazepi poznato kao "Orden Jude" sa likom Jude Iskariotskog.

Poljski predsednik Karol Navrocki objavio je ranije ovog meseca da je oduzeo Vladimiru Zelenskom Orden Belog orla zbog veličanja aktivista Ukrajinske ustaničke armije (UPA).