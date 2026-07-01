OVAN

POSAO: Zabrinuti ste zbog posla. Očekivali ste da u kraćem vremenskom roku ostvarite zadovoljavajuće rezultate. Sada ste fokusirani na prevazilaženje neplaniranih prepreka.

LJUBAV: Prezadovoljni ste odnosom sa voljenom osobom. Razmišljate o tome da li je vreme da napravite korak više u vezi. Sve više vam se dopada ideja o braku i zajedničkom životu.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Mogući su hronični, dobro poznati problemi sa pritiskom. On može da varira pa u skladu sa tim menja se i vaše fizičko stanje.

BIK

POSAO: Sa nadređenom osobom pravite dugoročne poslovne planove. Dok drugu stranu zanima izvodivost i perspektiva projekta, vi ste fokusirani na finansijsku stranu istog.

LJUBAV: Odličan je dan za novo poznanstvo. U pitanju je prijatelj vaših prijatelja o kome ste već ranije čuli neke povoljne informacije. Sada vama je žao vam što se ranije niste upoznali.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. U suštini vi ste zainteresovani za zdravlje i aktivni ste u očuvanju istog. Kombinujete raznovrsnu ishranu i odmor u prirodi što daje odlične rezultate.

BLIZANCI

POSAO: Gajite dozu nepoverenja prema sopstvenim sposobnostima. Za razliku od vas nadređena osoba ne sumnja u vaše sposobnosti i iz tog razloga vam dodeljuje nova zaduženja.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Druga strana je totalno drugačija od vas: zatvorena je, nekomunikativna, nedruštvena. Vama je izazov da je opustite i otvorite.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je stabilno. Jedini problem koji lako možete da otklonite je osećanje umora. Tokom celog dana ste jurili sa jednog mesta na drugo, pa ste se premorili.

RAK

POSAO: Na poslu vas čekaju očekivane teškoće koje vas zamaraju, jer vam odvlače pažnju od konkretnih poslovnih obaveza. Stiže novac koji vam odmah popravlja raspoloženje.

LJUBAV: Situacija u braku je nezadovoljavajuća. Imate utisak da partner više nije zainteresovan za vas. Danas ponovo osećate da ste dva sveta. Plašite se razvoda.

ZDRAVLJE: Malo ste se opustili i prepustili poslovima domačice. Pripremate ukusnu hranu za ukućane. Toliko vam se dopada da ne umete da se zaustavite prilikom degustacije.

LAV

POSAO: Prilično ste ambiciozni i uporni. Prilikom realizacije planova nailazite na teškoće.Nekog drugog bi demotivisale, ali ne i vas. Doživljavate ih kao izazov, ne prepreku.

LJUBAV: Delujete prilično samouvereno i muževno. Ostavljate povoljan utisak na novu poznanicu. Vama je ona totalno neinteresantna pa vam nije ni važno što ste joj se dopali.

ZDRAVLJE: Bilo bi dobro da povedete računa o grlu. Prilično je osetljivo. Gledajte da ga utoplite i da ga slučajno ne presečete nekim hladnim pićem. Moguće su komplikacije.

DEVICA

POSAO: Smatrate da se jako dobro razumete u posao i da ste ovladali i najmanjim sitnicama na koje drugi ne obraćaju pažnju. Iritira vas savet od osobe koja nije iz vaše struke.

LJUBAV: Osećate se usamljeno i odlučni ste u tome da promenite svoj status. Prijavljujete se na preporučene sajtove i proveravate da li tu postoji osoba koja može da vas zainteresuje.

ZDRAVLJE: Što se tiče fizičkog stanja ono je solidno.Nema nikakvih simptoma koji bi vas zabrinuli. Problem je jedino nervni sistem. Skloni ste iznenadnim promenama raspoloženja.

VAGA

POSAO: Konačno dolazi do poslovnog sastanka koji je ranije bio odložen. Imate utisak da se stvari konačno pokreću. Problem je što je sastanak neproduktivan i ne postižete dogovor.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnim odnosom. Konačno donosite odluku da sa partnerom otvoreno porazgovarate o problemima. Na žalost, razgovorom ne rešavate mnogo toga.

ZDRAVLJE: Zdravlje je zadovoljavajuće. Osećate se dobro. Slobodno vreme provodite odmarajući se. Prija vam nedostatak obaveza i mogućnost odmora uz knjigu i muziku.

ŠKORPIJA

POSAO: Iako ulažete puno truda u posao deluje da nema značajnog pomaka. Time niste toliko zabrinuti koliko hroničnim nedostatkom finansija. Razmišljate o pozajmici.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Emocije su vam stabilne i intenzivne. Pripremate iznenađenje partneru. Želite da mu na taj način pokažete koliko vam znači.

ZDRAVLJE: Kada je zdravlje u pitanju glava je prikazana kao osetljiv deo tela. Prijala bi vam opuštena šetnja u cilju relaksacije i izbegavanja potencijalne glavobolje.

STRELAC

POSAO: Zadovoljni ste poslovnom situacijom. Prilično ste vredni, energični, samouvereni. Problemi koji se iznenada pojavljujete rešavata brzo i efikasno u hodu.

LJUBAV: Odnos sa bračnom partnerkom je naelektrisan. Voljena osoba je neraspoložena, sklona kritikovanju. U drugim prilikama bi pokušali da je opustite, ali danas vam nije do toga.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vodite računa o ishrani i rekreaciji i to daje odlične rezultate. Smatrate da su vaše navike zdrave i nemate nameru da ih menjate.

JARAC

POSAO: Na poslu imate previše problema koje ne uspevate da rešite. Pokušavate da objasnite nadređenoj osobi zbog čega su vam rezultati slabi tačnije u većem, neočekivanom zastoju.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo sa prilično stidljivom i povučenom osobom. Ponašate se prilično hladno, pa dotična zaključuje da nije ostavila nikakav utisak na vas.

ZDRAVLJE: Kosti su prilično krhke i osetljive. Mogući su ili bolovi na primer u predelu kičme, zglobova i kolena, a postoji i mogućnost povrede, preloma, naprsline i slično.

VODOLIJA

POSAO: Posao se odvija na uobičajeni način bez većih oscilacija. Problemi su prisutni na polju finansija. Inače slabu finansijsku situaciju pogoršava neplanirani izdatak.

LJUBAV: Zainteresovani ste za simpatiju, ali ne pokazujete otvoreno interesovanje. Dok javno imate prijateljski stav prema njoj, krišom se raspitujete kod više osoba koje je poznaju.

ZDRAVLJE: Fizičko zdravlje je stabilno. Problematično je psihičko zdravlje. Glavni problem su osetljivi nervi. Razdražljivi ste i lako, čak bez potrebe, padate u vatru.

RIBE

POSAO: Potraga za poslom je urodila plodom. Dobijate poslovnu ponudu kojom niste previše oduševljeni. Razmišljate da li da je prihvatite.U suštini vas uopšte ne privlači.

LJUBAV: Zadovoljni ste emotivnom sferom. Odnos smatrate iskrenim i stabilnim. Međutim, druga strana je nezadovoljna. Smatra da niste fokusirani na vezu i to mu smeta.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Problem je što se ne može reći da se o njemu posebno brinete. Opušteni ste kada je hrana u pitanju i unosite preteranu količnu hrane u organizam