Britanski list The Times objavio je da je Rusija počela da oprema tankere za prevoz tečnog prirodnog gasa stacionarnim oruđima, što se predstavlja kao odgovor na sve učestalije incidente sa brodovima za koje Moskva tvrdi da su povezani sa evropskim državama.

Prema pisanju lista, ovakav potez mogao bi da promeni način na koji se odvijaju buduće kontrole i presretanja brodova na međunarodnim rutama.

The Times navodi da bi masovno naoružavanje ruskih tankera moglo značajno da smanji verovatnoću da se zapadne zemlje odluče na njihovu zaplenu. Kako se tvrdi, postavljena oruđa nisu namenjena samo zaštiti od pokušaja ukrcavanja na brodove, već i od napada bespilotnim letelicama.

Poslednjih nedelja zabeleženo je više slučajeva zadržavanja brodova za koje evropske zemlje tvrde da su povezani sa Rusijom, iako su plovili pod zastavama drugih država.

Britanske snage su 14. juna u kanalu Lamanš zaustavile tanker Smyrtos, koji je plovio pod zastavom Kameruna i za koji je izneta tvrdnja da je povezan sa Rusijom. Tadašnji britanski premijer Kir Starmer izjavio je da će brod ostati pod kontrolom vlasti dok traje istraga.

Već 16. juna kapetan tankera, 38-godišnji državljanin Indije Adžaj Pant, izveden je pred sud u Sautemptonu. Tereti se za kršenje britanskih sankcija koje se odnose na isporuke ruske nafte ili naftnih derivata trećim zemljama.

Sličan slučaj dogodio se i krajem maja. Dana 31. maja u Atlantskom okeanu zadržan je tanker Tagor, koji se nalazio pod sankcijama i plovio iz Rusije. Francuske vlasti saopštile su da je brod navodno isplovio iz Murmanska pod lažnom zastavom, nakon čega su se francuski vojnici ukrcali radi provere državne pripadnosti plovila.

Kapetan tankera Tagor pritvoren je 2. juna. Ambasada Rusije u Parizu potom je od francuskog Ministarstva spoljnih poslova zatražila konzularni pristup ruskom državljaninu i njegovo što skorije oslobađanje.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov ranije je izjavio da je zadržavanje tankera Tagor bilo nezakonito i da se graniči sa međunarodnim piratstvom. On je naveo da Rusija, na osnovu dosadašnjih negativnih iskustava, već sprovodi čitav niz mera radi zaštite svojih tereta.