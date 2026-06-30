U buduću zonu bezbednosti koju formiraju ruske Oružane snage trebalo bi da uđu i Odeska i Nikolajevska oblast, izjavio je general-potpukovnik i član Odbora Državne dume za odbranu Viktor Soboljev.

Soboljev je u razgovoru za ruske medije naveo da je, po njegovom mišljenju, potrebno uspostaviti zonu bezbednosti na teritoriji Černigovske, Sumske, Harkovske, Dnjepropetrovske, Odeske i Nikolajevske oblasti.

„Kada je reč o Odeskoj i Nikolajevskoj oblasti, tu ne može biti nikakve sumnje“, rekao je Soboljev.

Prema njegovim rečima, ciljevi Specijalne vojne operacije mogu biti ostvareni tek kada ruske snage stignu do zapadnih granica Ukrajine.

„Ako ostavimo to žarište, makar i u umanjenom obliku, pa čak i samo zapadnu Ukrajinu, to će, pre svega, iskoristiti Evropa, koja se intenzivno priprema za rat sa Rusijom. Istovremeno, to će zahtevati da značajan deo naših oružanih snaga ostane angažovan na zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta Rusije“, ocenio je Soboljev.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin u aprilu je izjavio da ruske snage postepeno šire zonu bezbednosti duž granice sa Ukrajinom i da će taj proces biti nastavljen sve dok ne bude otklonjena pretnja po pogranične regione Rusije.