Došao Mujo na razgovor za posao i direktor ga pita:



- Mujo, u tvom životopisu piše da brzo računaš. Koliko je 345 puta 674?



Mujo ispali kao iz topa:



- Što se mene tiče - 12!



Direktor se nasmije:



- Pa to nije ni blizu točno!



Mujo slegne ramenima:



- Znam da nije, ali priznaj da je bilo brzo!





