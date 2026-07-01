Došao Mujo na razgovor za posao i direktor ga pita:
- Mujo, u tvom životopisu piše da brzo računaš. Koliko je 345 puta 674?
Mujo ispali kao iz topa:
- Što se mene tiče - 12!
Direktor se nasmije:
- Pa to nije ni blizu točno!
Mujo slegne ramenima:
- Znam da nije, ali priznaj da je bilo brzo!
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Vic dana: Došao Mujo na razgovor za posao i direktor ga pita...
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Došao Mujo na razgovor za posao i direktor ga pita:
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