Došao Mujo na razgovor za posao i direktor ga pita:

- Mujo, u tvom životopisu piše da brzo računaš. Koliko je 345 puta 674?

Mujo ispali kao iz topa:

- Što se mene tiče - 12!

Direktor se nasmije:

- Pa to nije ni blizu točno!

Mujo slegne ramenima:

- Znam da nije, ali priznaj da je bilo brzo!