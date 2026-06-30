Ruske vojne operacije u Ukrajini nastavljaju se punim intenzitetom, a rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom protekla 24 sata (30. juna 2026.) ostvareni značajni teritorijalni uspesi, zauzeta strateška naselja i izvedeni snažni udari na ukrajinske snage na više pravaca, prenosi grčki poral pronjuz.

Prema zvaničnom saopštenju iz Moskve, ruske snage navodno su uspele da probiju ukrajinsku odbranu na ključnim tačkama, preuzevši kontrolu nad tri naselja, dok se gubici Kijeva u ljudstvu i zapadnoj vojnoj opremi ocenjuju kao veoma veliki.

Intenzivne borbe u Donjecku i zauzimanje Malinovke

Prema izveštaju ruske strane, grupa snaga „Jug“ ostvarila je jedan od najznačajnijih uspeha dana, preuzevši potpunu kontrolu nad naseljem Malinovka (ukrajinski naziv Malinivka) u Donjeckoj oblasti.

Istovremeno, kako se dodaje, u gradu Konstantinovka, ruske jurišne jedinice nastavile su operacije čišćenja u jugozapadnom delu grada, stavivši pod svoju kontrolu najmanje 30 objekata.

Na ovom pravcu, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinske snage izgubile su više od 175 vojnika.

U isto vreme, kako ruska strana tvrdi, snage grupe „Zapad“ poboljšale su svoje položaje i nastavile uništavanje ukrajinskih uporišta u severozapadnom delu Krasnog Limana.

Navodi se da je 67. motorizovana pešadijska divizija zauzela četiri utvrđena položaja i 54 objekta, kao i da je uništeno 11 komandnih punktova za bespilotne letelice i američka oklopna vozila HMMWV.

"Dvostruki uspeh u Zaporožju"

Na zaporoškom pravcu grupa „Istok“ izvršila je navodno dubok prodor kroz ukrajinske odbrambene linije. Nakon odlučnih borbenih dejstava, ruske snage preuzele su kontrolu nad naseljima Rovnoje i Lesnoje, navodi ruska strana.

Prema ruskim tvrdnjama, ukrajinske snage na ovom pravcu pretrpele su najteže gubitke tokom dana, sa oko 455 poginulih i ranjenih vojnika.

"Napredovanje u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti"

Ruska strana izela je i sledeće podatke:

- Grupa „Sever“ je kako poboljšala je svoje taktičke položaje i izvela udare na mehanizovane brigade i jedinice ukrajinske Nacionalne garde u oblastima Sumi i Harkov, pri čemu su, prema ruskim navodima, ukrajinski gubici premašili 210 vojnika.

- Grupa „Centar“ je nanela ozbiljne gubitke u ljudstvu (više od 270 vojnika) i vojnoj tehnici u delovima Dnjepropetrovske i Donjecke oblasti.

- Jedinice grupe trupa „Dnjepar“ neutralisala je do 75 ukrajinskih vojnika i uništila dve stanice za elektronsko ratovanje u Zaporoškoj oblasti.

Udari na pozadinske ciljeve i na moru

Ruska avijacija, bespilotne letelice, artiljerija i raketne snage izvele su udare na objekte za skladištenje goriva i energetsku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska, navodi ruska strana.

Pored toga, pogođeni su objekti za skladištenje i sklapanje bespilotnih letelica velikog dometa, kao i mesta okupljanja stranih plaćenika na ukupno 142 lokacije, dodaje se.

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je sedam navođenih bombi i, prema saopštenju Ministarstva odbrane, čak 806 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima. Takođe se navodi da je Crnomorska flota otkrila i uništila sedam ukrajinskih bespilotnih površinskih plovila (USV).

Ukupni ukrajinski gubici od početka sukoba

Prema podacima koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, od početka sukoba u Ukrajini neutralisano je:

- 673 aviona i 284 helikoptera;

- 171.971 bespilotna letelica;

- 664 protivvazdušna raketna sistema;

- 29.968 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila;

- 1.750 višecevnih raketnih bacača (MLRS);

- 35.570 artiljerijskih oruđa i minobacača;

- 65.265 specijalnih vojnih vozila.