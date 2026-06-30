Rusija je od 1. jula zatvorila više graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom, prenosi ruska agencija RIA Novosi.

Kako se pojašnjava, Vlada Rusije ograničila je prelazak granice na pojedinim železničkim graničnim prelazima sa Finskom, Letonijom i Estonijom.

- Privremeno se, od 1. jula 2026. godine, obustavlja kretanje ljudi, vozila, robe i tereta preko železničkih graničnih prelaza na pojedinim deonicama državne granice Ruske Federacije - navodi se u dokumentu objavljenom na zvaničnom portalu za objavljivanje pravnih akata.

Među prelazima na koje se odluka odnosi nalaze se: „Viborg“ (Lenjingradska oblast), „Vjartsilja“ (Republika Karelija), „Ljutja“ (Republika Karelija), „Sankt Peterburg – Finljandski“ (Sankt Peterburg), „Svetogorsk“ (Lenjingradska oblast), „Pečori-Pskovski“ (Pskovska oblast) i „Pitalovo“ (Pskovska oblast).

Ministarstvu spoljnih poslova Rusije naloženo je da o ovoj odluci obavesti Finsku, Estoniju i Letoniju.

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