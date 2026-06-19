- Putin postaje slab. Slabi politički, na bojištu, ali i fizički. Upravo zato bi mogao pojačati udare protiv nas i našeg naroda. Molim vas, koristite skloništa. Preklinjem vas, poručio je Zelenski u obraćanju novinarima.

Ukrajinski predsednik je istovremeno apelovao na Evropsku uniju da pojača pritisak na Rusiju novim sankcijama i ubrza oslobađanje milijardi evra pomoći namenjenih Kijevu. U Briselu je poručio da je jedinstvo Evrope ključno za okončanje rata i sprečavanje novih ruskih ofanziva.

EU je već usvojila novi paket restriktivnih mera usmerenih na ruski vojno-industrijski kompleks, energetsku industriju i mreže propagande, dok se paralelno priprema i novi, 21. paket sankcija protiv Moskve.