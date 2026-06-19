Kako se nezvanično saznaje pobednik Farme Kristijan Golubović ponovo je zavšio u policiji pošto ga je bivša partnerka Kristina Spalević prijavila zbog navodnog uznemiravanja i pretnji, nakon čega su mu izrečene mere zabrane prilaska i komunikacije.

Prema saznanjima, Kristina Spalevićobratila se policiji u sredu i prijavila Kristijana Golubovića, navodeći da joj je upućivao preteće SMS poruke, kao i da ju je uznemiravao.





Po prijavi su reagovali nadležni organi, a Goluboviću su izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa bivšom partnerkom.

Slučaj je prosleđen nadležnim institucijama, a dalju istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti prijavljenog događaja.

Za sada se Kristijan Golubović nije javno oglašavao povodom ovih navoda.

Alo/Telegraf

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