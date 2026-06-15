Sukob u Ukrajini mogao bi da se završi već 2026. godine, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko. On je takođe pozvao šefa kijevskog režima da se smiri i da ga ne provocira.

„To je veoma moguće i zavisi od volje više ljudi. Ako takva volja i želja postoje, ovi ratovi bi mogli da se završe ove godine, pa čak i sukob između Rusije i Ukrajine mogao bi da se završi ove godine“, rekao je Lukašenko za „El Arabija Ingliš“.

Beloruski lider je ocenio da ne može biti vojnog rešenja za sukob u Ukrajini, ali ni Iranu.

„Postoji mnogo problema koje treba rešiti. A ti problemi se mogu rešiti samo za pregovaračkim stolom. Ne postoji vojno rešenje ni za jedan sukob: ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku“, objasnio je beloruski lider.

Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini je mnogo složeniji od sukoba Sjedinjenih Država i Irana.

Takođe je naglasio da bi američki predsednik Donald Tramp apsolutno mogao da zaustavi sukob na Bliskom istoku.

„SAD su napravile 'fatalnu grešku' umešavši se u sukob sa Iranom“, primetio je Lukašenko.

Potreban sastanak Putina, Lukašenka i Zelenskog

Beloruski predsednik je izjavio da on, ruski predsednik i šef kijevskog režima Vladimir Zelenski treba da sednu zajedno za pregovarački sto i razgovaraju o tome kako prevazići posledice sukoba u Ukrajini.

„Moramo da prebrodimo ovaj sukob, da sednemo zajedno za pregovarački sto — Lukašenko, Putin i Zelenski — i da se dogovorimo o tome kako prevazići posledice ovog sukoba. Moramo da rešimo ovo pitanje. Ja sam ovo predložio davno. Ovaj predlog nije nestao, nije zaboravljen“, objasnio je on.

Prema njegovim rečima, ulazak Belorusije u sukob u Ukrajini mogao bi dovesti do sukoba između Rusije i NATO-a.

Zelenski treba da se smiri i ne provocira

Lukašenko je poručio Zelenskom da treba da se smiri i da ne provocira njega i druge Beloruse.

„On (Zelenski) treba da se smiri i da prihvati ovo kao obavezno: ne provocirajte ni mene niti Beloruse. U Belorusiji ima mnogo ljudi koji žele mir isto koliko i on i Ukrajinci“, kazao je Lukašenko.

Istovremeno je dodao da Ukrajina nema apsolutno čega da se plaši od Belorusije.

„Apsolutno ničega. I oni to znaju, i vojska to zna. Narod, narod Ukrajine, to zna. Ovo pitanje se podgreva zbog nekih političkih ambicija“, primetio je on.

Zahtevi ”evrotrojke” neprihvatljivi, Moskva uspešnija na frontu od Kijeva

Lukašenko je zahteve ”evrotrojke” (Velika Britanija, Nemačka i Francuska) prema Rusiji za rešenje u Ukrajini nazvao neprihvatljivim.

Ako ruske trupe uspeju da opkole aglomeraciju na severu Donbasa, dani ukrajinskih Oružanih snaga biće odbrojani, dodao je on.

„Ako Rusi uspeju da opkole ovu aglomeraciju, kako je nazivaju, i oslobode ili zauzmu deo Donjecke oblasti gde su ukrajinske trupe ukopane, njihovi dani će biti odbrojani. Glavnina ukrajinskih snaga nalazi se u ovom delu Donjecke oblasti, u Donbasu“, konstatovao je beloruski lider.

Rusi su uspešniji na frontu nego ukrajinska vojska, zaključio je Lukašenko.

O nuklearnom oružju

Pored toga, on je predložio postepeno uklanjanje celokupnog nuklearnog oružja širom sveta.

„Da budemo fer, hajde da postepeno, postepeno eliminišemo celokupno nuklearno oružje širom sveta“, poručio je Lukašenko.

On je dodao da se nuklearni materijal Belorusije nalazi pod kontrolom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

(Sputnjik)