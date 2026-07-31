Većina poseže za velikim ili srednjim otvorima kada renda sir ili povrće, dok najsitnija, takozvana „bodljikava“ strana često ostaje potpuno zapostavljena.

Mnogi veruju da je upravo ona najnepraktičnija jer lako ošteti sunđer za pranje sudova ili ogrebe prste. Međutim, kulinarski stručnjaci ističu da je reč o veoma korisnom delu rendeta, namenjenom za obradu tvrdih namirnica koje treba pretvoriti u gotovo neprimetnu pastu ili fini prah.

Ova strana idealna je za rendanje belog luka, svežeg đumbira i muskatnog oraščića, ali i tvrdih sireva poput parmezana. Za svega nekoliko poteza dobija se veoma sitna tekstura koja se ravnomerno raspoređuje po jelima. Posebna prednost je što se namirnice zadržavaju na spoljašnjoj strani rendeta, pa ih je lako pokupiti kašikom ili nožem bez rasipanja.

Pored toga, svaka strana rendeta ima svoju posebnu namenu. Najveći otvori namenjeni su polutvrdim sirevima poput gaude, kao i krompiru ili drugom povrću kada želite krupnije komade. Srednji otvori odlični su za šargarepu, tikvice i sireve koji se lako tope, dok se strana sa vodoravnim sečivima koristi za izuzetno tanke listiće povrća, idealne za domaći čips, salate ili dekoraciju jela.

Mnoge domaćice izbegavaju najsitniju stranu zbog napornog pranja, ali postoji jednostavan trik. Umesto da odmah posegnete za sunđerom, ostavite rende da se ostaci hrane osuše. Nakon toga ih uklonite suvom četkom za sudove, a tek zatim operite rende toplom vodom i deterdžentom. Na taj način sunđer će trajati duže, a čišćenje će biti znatno lakše.

Ako ste do sada zanemarivali ovu stranu rendeta, možda je vreme da joj pružite novu šansu. Upravo ona može postati jedan od najkorisnijih pomoćnika u kuhinji i znatno olakšati pripremu brojnih jela.

Većina poseže za velikim ili srednjim otvorima kada renda sir ili povrće, dok najsitnija, takozvana „bodljikava“ strana često ostaje potpuno zapostavljena.

Mnogi veruju da je upravo ona najnepraktičnija jer lako ošteti sunđer za pranje sudova ili ogrebe prste. Međutim, kulinarski stručnjaci ističu da je reč o veoma korisnom delu rendeta, namenjenom za obradu tvrdih namirnica koje treba pretvoriti u gotovo neprimetnu pastu ili fini prah.

Ova strana idealna je za rendanje belog luka, svežeg đumbira i muskatnog oraščića, ali i tvrdih sireva poput parmezana. Za svega nekoliko poteza dobija se veoma sitna tekstura koja se ravnomerno raspoređuje po jelima. Posebna prednost je što se namirnice zadržavaju na spoljašnjoj strani rendeta, pa ih je lako pokupiti kašikom ili nožem bez rasipanja.

Pored toga, svaka strana rendeta ima svoju posebnu namenu. Najveći otvori namenjeni su polutvrdim sirevima poput gaude, kao i krompiru ili drugom povrću kada želite krupnije komade. Srednji otvori odlični su za šargarepu, tikvice i sireve koji se lako tope, dok se strana sa vodoravnim sečivima koristi za izuzetno tanke listiće povrća, idealne za domaći čips, salate ili dekoraciju jela.

Mnoge domaćice izbegavaju najsitniju stranu zbog napornog pranja, ali postoji jednostavan trik. Umesto da odmah posegnete za sunđerom, ostavite rende da se ostaci hrane osuše. Nakon toga ih uklonite suvom četkom za sudove, a tek zatim operite rende toplom vodom i deterdžentom. Na taj način sunđer će trajati duže, a čišćenje će biti znatno lakše.

Ako ste do sada zanemarivali ovu stranu rendeta, možda je vreme da joj pružite novu šansu. Upravo ona može postati jedan od najkorisnijih pomoćnika u kuhinji i znatno olakšati pripremu brojnih jela.

Većina poseže za velikim ili srednjim otvorima kada renda sir ili povrće, dok najsitnija, takozvana „bodljikava“ strana često ostaje potpuno zapostavljena.

Mnogi veruju da je upravo ona najnepraktičnija jer lako ošteti sunđer za pranje sudova ili ogrebe prste. Međutim, kulinarski stručnjaci ističu da je reč o veoma korisnom delu rendeta, namenjenom za obradu tvrdih namirnica koje treba pretvoriti u gotovo neprimetnu pastu ili fini prah.

Ova strana idealna je za rendanje belog luka, svežeg đumbira i muskatnog oraščića, ali i tvrdih sireva poput parmezana. Za svega nekoliko poteza dobija se veoma sitna tekstura koja se ravnomerno raspoređuje po jelima. Posebna prednost je što se namirnice zadržavaju na spoljašnjoj strani rendeta, pa ih je lako pokupiti kašikom ili nožem bez rasipanja.

Pored toga, svaka strana rendeta ima svoju posebnu namenu. Najveći otvori namenjeni su polutvrdim sirevima poput gaude, kao i krompiru ili drugom povrću kada želite krupnije komade. Srednji otvori odlični su za šargarepu, tikvice i sireve koji se lako tope, dok se strana sa vodoravnim sečivima koristi za izuzetno tanke listiće povrća, idealne za domaći čips, salate ili dekoraciju jela.

Mnoge domaćice izbegavaju najsitniju stranu zbog napornog pranja, ali postoji jednostavan trik. Umesto da odmah posegnete za sunđerom, ostavite rende da se ostaci hrane osuše. Nakon toga ih uklonite suvom četkom za sudove, a tek zatim operite rende toplom vodom i deterdžentom. Na taj način sunđer će trajati duže, a čišćenje će biti znatno lakše.

Ako ste do sada zanemarivali ovu stranu rendeta, možda je vreme da joj pružite novu šansu. Upravo ona može postati jedan od najkorisnijih pomoćnika u kuhinji i znatno olakšati pripremu brojnih jela.