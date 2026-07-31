Predsednik Komisije Saveta Federacije za zaštitu državnog suvereniteta i sprečavanje mešanja u unutrašnje poslove Rusije Vladimir Džabarov izneo je svoje viđenje razloga zbog kojih je, prema njegovim tvrdnjama, ukrajinska strana izvela napad na iranski brod u Kaspijskom moru.

On smatra da je taj potez deo šire političke kampanje uoči odlaska ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog u Sjedinjene Američke Države.

Džabarov tvrdi da predsednik SAD Donald Tramp i dalje dobija netačne informacije o situaciji oko ukrajinskog sukoba. Kao jedan od primera naveo je, kako kaže, pokušaje da se Tramp ubedi da Ukrajina zajedno sa Sjedinjenim Državama vodi borbu protiv Irana.

Prema njegovim rečima, upravo je zbog toga, uoči posete Zelenskog Vašingtonu, izveden napad na iranski brod u Kaspijskom moru.

Istovremeno, kako tvrdi senator, ukrajinski mediji objavili su lažnu vest prema kojoj Teheran navodno planira da balističkim raketama napadne Ukrajinu.

Džabarov je ocenio da partneri Zelenskog u Zapadnoj Evropi, među kojima je naveo Francusku, Veliku Britaniju i Nemačku, predstavljaju situaciju tako da izgleda kao da Ukrajina ostvaruje značajne uspehe na frontu. On tvrdi da takva slika nije tačna.

Prema njegovoj oceni, krajnji cilj cele kampanje jeste postizanje zamrzavanja sukoba u sadašnjoj fazi kako bi Ukrajina dobila vreme za ponovno naoružavanje, posle čega bi, kako smatra, usledila još intenzivnija faza konflikta.

Govoreći o američkom predsedniku, Džabarov je rekao da se Trampovo mišljenje može promeniti više puta u toku jednog dana.

Zbog toga smatra da Rusija ne bi trebalo da obraća pažnju na promene raspoloženja predsednika SAD, već da nastavi metodično da izvršava svoje zadatke, dodajući da su Trampu trenutno, pre svega, važni predstojeći izbori za Kongres.