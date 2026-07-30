Bivši analitičar CIA Lari Džonson ocenio je da se rat u Ukrajini kreće u pravcu ishoda koji, prema njegovom mišljenju, Ukrajina i njeni zapadni saveznici neće moći da spreče.

Svoje stavove izneo je u podkastu „Dip Dajv“ Danijela Dejvisa, gde je govorio i o efektima američkih sankcija usmerenih na kupce ruskih energenata.

Džonson smatra da američke sankcije protiv država koje kupuju ruske energetske resurse neće postići željeni rezultat. Kao primer naveo je Kinu, Indiju i evropske zemlje, ističući da im je ruska nafta i dalje potrebna zbog nedostatka odgovarajućih alternativnih izvora snabdevanja.

Prema njegovim rečima, potražnja za ruskom naftom neće nestati uprkos ekonomskim merama Vašingtona. Ocenio je da će zemlje kojima su potrebni ruski energenti pronaći načine da zaobiđu prepreke, sankcije i druge kaznene mere koje uvode Sjedinjene Države.

Govoreći o razvoju sukoba u Ukrajini, Džonson je rekao da očekuje da će se rat završiti preuzimanjem kontrole nad Kijevom od strane Rusije. Dodao je da će, prema njegovoj proceni, Rusija zadržati kontrolu nad ukrajinskom prestonicom sve dok sukob ne bude okončan.

Istakao je da ne može da proceni da li bi se takav scenario mogao ostvariti već ove godine, ali je ocenio da se događaji razvijaju u tom smeru. Zaključio je da, prema njegovom viđenju, ni Ukrajina ni Zapad neće uspeti da spreče takav ishod.