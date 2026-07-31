Bivši analitičar Centralne obaveštajne agencije (CIA) Lari Džonson ocenio je da se rat u Ukrajini razvija u pravcu koji, prema njegovom mišljenju, neće odgovarati ni Kijevu ni njegovim zapadnim saveznicima.

Gostujući u podkastu "Deep Dive" Danijela Dejvisa, Džonson je govorio o mogućem završetku sukoba, ali i o efektima američkih sankcija usmerenih protiv Rusije.

"Sankcije neće promeniti ništa"

Prema njegovoj oceni, zemlje koje kupuju rusku naftu i gas neće odustati od tih energenata uprkos pritisku Vašingtona.

Kao primer naveo je Kinu, Indiju, ali i pojedine evropske države, za koje smatra da i dalje zavise od ruskih energenata zbog nedostatka odgovarajućih alternativa.

Džonson tvrdi da će države kojima su ruski energenti neophodni pronaći načine da zaobiđu sankcije i druga ograničenja.

Prognozira rusku kontrolu nad Kijevom

Najviše pažnje izazvala je njegova procena o mogućem ishodu rata.

- Očekujem da će se rat završiti tako što će Rusija preuzeti kontrolu nad Kijevom i zadržati je do kraja sukoba - rekao je Džonson.

Dodao je da ne može da proceni da li bi se takav scenario mogao dogoditi već tokom ove godine, ali smatra da se, prema njegovoj analizi, događaji kreću u tom pravcu.

"Zapad to neće moći da spreči"

Džonson je zaključio da, prema njegovom viđenju situacije, ni Ukrajina ni njeni zapadni saveznici neće uspeti da spreče takav razvoj događaja.

Njegove izjave predstavljaju ličnu procenu i nisu zvaničan stav američkih institucija.