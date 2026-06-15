Poljska neće prebaciti preostale borbene avione MiG-29 Ukrajini sve dok od Kijeva ne dobije naprednu tehnologiju za proizvodnju i upravljanje dronovima.

Ovo je izjavio zamenik poljskog ministra nacionalne odbrane Cezari Tomčik tokom gostovanja na stanici "RadioZet".

- Mi nismo prebacili MiG-ove Ukrajini. Prethodna vlada je prebacila te lovce i to pitanje je javno pokrenuto. Međutim, aktuelna vlada nije predala MiG-ove Ukrajini - naglasio je Tomčik, praveći jasnu razliku u strategiji Varšave.

Tehnologija u zamenu za avione

Prema rečima zamenika ministra, Varšava se nada da će dobiti pristup ukrajinskoj tehnologiji bespilotnih letelica, s obzirom na to da Poljska trenutno ubrzano radi na povećanju sopstvenih kapaciteta u ovoj oblasti.

Iskustvo koje je Ukrajina stekla na bojištu kada je reč o razvoju dronova postalo je ključni uslov za dalju vojnu pomoć Poljske.

- Sa ukrajinskom stranom smo se dogovorili oko transfera tehnologije. Ukoliko se ova stvar uspešno privede kraju, onda će i pitanje borbenih aviona biti uspešno rešeno - rekao je Tomčik.

Koliko je MiG-ova ostalo Poljskoj?

Prema najnovijim vojnim podacima, poljska vojska u svom naoružanju i dalje ima oko 14 lovaca MiG-29 sovjetske proizvodnje.

Međutim, od tog broja, procenjuje se da je svega 6 do 8 letelica u potpunosti operativno i spremno za letove.

Sa druge strane, zvanična Moskva je više puta ponovila svoj stav da isporuke zapadnog oružja Kijevu samo koče rešavanje sukoba i direktno uvlače zemalje NATO u otvorenu konfrontaciju.