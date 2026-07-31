Prema navodima kanala Exilenova, pogođen je distributivni centar kompanije Wildberries u Volgogradu, logistički kompleks površine oko 44.000 kvadratnih metara koji opslužuje širu oblast. Isti izvor tvrdi da je meta bila i rafinerija Lukoil-Volgogradneftepererabotka, jedna od najvećih u Rusiji, u kojoj se proizvode benzin, dizel, avionsko gorivo i drugi naftni derivati.

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov potvrdio je da je u, kako je naveo, masovnom noćnom napadu povređeno pet osoba. On je rekao da su izbili požari na jednom industrijskom objektu i u skladišnim prostorima, ali nije precizirao o kojim se lokacijama radi niti je komentarisao tvrdnje da su pogođeni skladište Wildberriesa i rafinerija.

Istovremeno, prema istim izvorima, izbio je požar i u rafineriji u Tuapseu, u Krasnodarskom kraju, dok uzrok još nije zvanično potvrđen. Nezavisni kanal ASTRA objavio je i da je tokom noći napadnut još jedan objekat kompanije Wildberries u Zelenodolsku, u ruskoj republici Tatarstan.

Za sada nije moguće nezavisno potvrditi razmere štete ni sve navode o pogođenim ciljevima, a ruske vlasti nisu objavile detaljnije informacije o materijalnoj šteti.

Poslednjih dana ukrajinski napadi dronovima sve češće ciljaju rusku energetsku i logističku infrastrukturu, uključujući rafinerije i skladišne komplekse, što predstavlja deo strategije udara na objekte od značaja za rusku privredu i vojnu logistiku.