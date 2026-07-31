Najvažnije

Američka vojska saopštila je da je izvela snažan talas napada na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, pri čemu su, kako tvrdi, pogođeni komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti.

Istovremeno, jordanska protivvazduhoplovna odbrana navela je da je presrela i oborila pet raketa lansiranih iz Irana.

Saudijska Arabija, takođe, navodi da su na istoku te zemlje jemenski Huti izveli napad u koordinaciji sa iračkim oružanim grupama i milicijama, piše Rojters.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, u međuvremenu, izjavio da Izrael i Sjedinjene Američke Države dele isti cilj kada je reč o Iranu – da Teheran ne dođe u posed nuklearnog oružja.

Netanjahu, koji je bio u poseti Vašingtonu, vratio se u Izrael, istakavši da američki predsednik Donald Tramp ima tri mogućnosti – postizanje diplomatskog sporazuma s Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije i druge mere, ili vojnu akciju.

S druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je evropske države, pre svega Kipar i Bugarsku, da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran.

Za to vreme, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja nastaviti da pruža podršku libanskim oružanim snagama i da je spremna da pomogne u obnovi juga Libana, dodajući da je Ankara voljna da doprinese unapređenju odnosa Bejruta i Damaska.

Uživo

IDF: Ubijen komandant terorističke grupe Mudžahedinske brigade U izraelskom napadu u Pojasu Gaze ubijen je visoki komandant terorističke grupe Mudžahedinske brigade, Ahmed Husein Muhamed Kafina, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF). Kako se navodi, on je učestvovao u otmici talaca Avinatana Ora i Noe Argamani na muzičkom festivalu Nova, a takođe je rukovodio otmicom Sudtisaka Rintalaka tokom napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine, preneo je Tajms ov Izrael. IDF je opravdala ovaj napad, izveden uprkos primirju, navodeći da je Kafina planirao napade na izraelske vojnike i civile. "Taj terorista je predstavljao neposrednu pretnju po vojnike i eliminisan je u preciznom vazdušnom udaru", dodala je izraelska vojska. (Times of Israel) Kroz Ormuski moreuz danas prošla četiri komercijalna broda

Kroz Ormuski moreuz danas su prošla četiri komercijalna broda, među kojima su i dva veoma velika tankera za sirovu naftu, koji prevoze naftu utovarenu iz zemalja Persijskog zaliva, pokazuju podaci međunarodne kompanije za praćenje brodova Kpler. Brod "Španija B", koji prevozi sirovu naftu koja je utovarena iz saudijske luke Ras Tanura 12. jula, trenutno je usidren kod Fudžejre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prenosi Rojters. Kroz Ormuski moreuz prošao je i tanker "Noble", koji je utovario iračku sirovu naftu iz Basre 25. jula, i uputio se ka Kini a oba tankera prevoze po oko dva miliona barela sirove nafte. Podaci Kplera pokazuju da su juče kroz Ormuski moreuz prošla tri komercijalna broda, dok je kroz moreuz Bab el Mandeb, između Crvenog mora i Adenskog zaliva, koji je povremeno pod napadom jemenske proiranske militantne grupe Huti, juče prošlo 29 komercijalnih brodova. (Reuters)

IRGC: Dva tankera za naftu koja su prekršila propise bila su meta u Ormuskom moreuzu

Dva tankera za prevoz nafte koji su počinili prekršaje u Ormuskom moruzu pogođeni su i zaustavljeni, a četiri tankera za prevoz nafte koji su počinili prekršaje brzo su se nakon toga vratili, saopštio je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

U saopštenju se navodi da su rano jutros pogođena "dva tankera koja su počinila prekršaje" jer su, pod uticajem Centralne komande američke vojske (CENTCOM), "mislili da mogu da putuju kroz Ormuski moreuz neprijavljenom rutom pod vazdušnom pratnjom američke vojske", prenosi Tasnim.

IRGC navodi da su ti tankeri bili na "nebezbednoj i ilegalnoj ruti" i da su "pogođeni i zaustavljeni", a da su "četiri druga tankera brzo promenila kurs i vratila se na svoju lokaciju".

U saopštenju se navodi da je IRGC protekle noći obavestila "sve vlasnike brodarskih i osiguravajućih kompanija da ignorišu saopštenja Centralne komande američke vojske.

(Tanjug, Tasnim)

Hamas: Izrael mora da odobri sporazum o razoružanju pre njegove primene

Izrael mora da odobri fazni sporazum o razoružanju koji je postignut uz posredovanje Odbora za mir američkog predsednika Donalda Trampa pre nego što Hamas počne njegovu primenu, izjavio je zvaničnik Hamasa Gazi Hamad.

Hamas, koji učestvuje u pregovorima, rekao je za Rojters da bi, nakon što obe strane odobre tekst sporazuma, Izrael trebalo da započne sprovođenje prve faze dogovora.

(Tanjug)

Britanac uhapšen na Kipru zbog sumnje da je špijunirao vojnu bazu za Iran

Državljanin sa britansko-azerbejdžanskim državljanstvom Rašad Sultanov (44) uhapšen je na Kipru zbog sumnje da je špijunirao britansku vazduhoplovnu bazu RAF Akrotiri i dostavljao informacije iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), saopštila je londonska policija.

Sultanov iz Islingtona u severnom Londonu, uhapšen je 17. jula u akciji kiparskih vlasti i trenutno se nalazi u pritvoru dok traje postupak njegovog izručenja, navela je policija.

(Reuters)

Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju sukoba, Tramp poručuje da je dogovoreno razoružanje u Pojasu Gaze

Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža.

Iran optužio SAD za napad na civilne objekte

Iranski zvaničnici optužili su danas Sjedinjene Američke Države za napad na stambene objekte civila na ostrvu Kešm, ocenjujući da je reč o nastavku, kako navode, "američkih zločina na teritoriji Irana".

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf rekao je na mreži Iks da Vašington "svakodnevno prlja ruke novim zločinom" i da je napad na kuće civila na ostrvu Kešm nastavak prethodnih napada u Minabu i Lamerdu.

"Amerikanci su se navikli da nadoknađuju udarce koje dobijaju na bojnom polju prolivanjem krvi nevinih", naveo je Kalibaf i dodao da će, kako je rekao, odgovorni "platiti cenu". Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagei takođe je osudio napad, navodeći da su u njemu uništene kuće i da su poginuli taksista Kejsar Džaafari, njegova supruga Zahra Džafari i njihovo dvogodišnje dete Sina.

On je ocenio da ti događaji predstavljaju "zločine koji podsećaju na terorističke akcije ISIS-a" i optužio je SAD da ih sprovode pod parolom "mira kroz silu", sa ciljem, kako je naveo, kažnjavanja Irana zbog insistiranja na svojim pravima, dostojanstvu i nezavisnosti. Iranski zvaničnik je dodao da, prema njegovim rečima, napadi, sankcije i pretnje neće oslabiti Iran, već će dodatno ojačati odlučnost i jedinstvo građana u odbrani zemlje.

Kako je juče objavljeno, tri eksplozije čule su se na iranskom ostrvu Kešm tokom noći, a prema navodima očevidaca, pogođeno je bilo stambeno naselje.

NNA: Izrael tokom noći izveo masovne napade na jug Libana Izrael je izveo masovne noćne napade na jugu Libana, a snažne eksplozije izazvale su oštećenja na kućama.