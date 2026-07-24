"Iz obaveštajnih podataka i od naših partnera saznali smo da su Rusi pripremili rakete za novi masovni udar na Ukrajinu. Taj napad može da se dogodi već danas, a prema preliminarnim informacijama, u narednih 48 sati", rekao je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina.

On je pozvao građane da ne ignorišu upozorenja na vazdušnu opasnost i da se pridržavaju bezbednosnih preporuka. Zelenski je istakao da Ukrajina od međunarodnih partnera očekuje hitnu realizaciju dogovora, naglasivši da je prioritet jačanje protivvazdušne odbrane.

"Svi dogovori moraju da budu sprovedeni, i to bez odlaganja. Ministarstvo spoljnih poslova i sve naše diplomate moraju da deluju brže, a potrebe Ukrajine moraju da se snažnije čuju u svetu, jer je reč o zaštiti ljudskih života", rekao je ukrajinski predsednik.

On je dodao da ključni partneri sve bolje razumeju situaciju u Ukrajini, uključujući ruske napade i, kako je naveo, nastojanja Moskve da produži rat.