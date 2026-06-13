Stanovnici novopazarskog naselja Novopazarska banja, u delu poznatom kao Ugljanski put, tvrde da već duže vreme imaju ozbiljan problem sa velikim brojem pasa lutalica, a poslednji incident dodatno je uznemirio meštane.

Prema rečima meštanke E. M, majke troje dece, nju je tokom jutarnjih sati napao čopor pasa dok je išla na posao.

- Krenula sam niz put kada sam ugledala tri velika psa. Počeli su da laju i trče prema meni. Uplašila sam se i krenula polako da se vraćam nazad, ali su nastavili da trče za mnom. Zaustavila sam komšiju koji je u tom trenutku krenuo na posao i zahvaljujući njemu uspela sam da izbegnem ozbiljniji incident - rekla je ona za RINU.

Ona ističe da se u tom delu naselja nalazi više od deset pasa lutalica i da se stanovnici svakodnevno suočavaju sa strahom.

- Ne smem da pustim decu samu napolje. Ljudi iz komšiluka izbegavaju da prolaze tim putem jer nikada ne znaju kako će psi reagovati - dodaje ona.

Meštani traže hitnu reakciju nadležnih službi kako bi problem bio rešen i kako bi se građanima omogućilo bezbedno kretanje, posebno deci i starijim osobama.

Očekuje se da se o ovom slučaju oglase nadležne gradske službe zadužene za zbrinjavanje pasa lutalica.

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