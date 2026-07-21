Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas da je odlučio da će general-major Mihailo Drapati vršiti funkciju vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine.

- Odlučio sam da Mihailo Drapati postane novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine - rekao je zelenski u video obraćanju.

Zelenski se u obraćanju zahvalio dosadašnjem vrhovnom komandantu Oružanih snaga Ukrajine, generalu Oleksandru Sirskom na rezultatima u odbrani Kijeva, u Harkovskoj i Kurskoj operaciji.

- Činjenica je da je Aleksandar Sirski postigao rezultate za Ukrajinu u odbrani Kijeva, Harkovskoj ofanzivi i Kurskoj operaciji. Prešli smo dug put, odbrana Ukrajine se nastavlja i svaki ratnik mora biti tretiran dostojanstveno. Zahvalan sam Aleksandru Sirskom i svakom našem ratniku na jakim pozicijama Ukrajine na frontu. Zahvalan sam Mihailu Drapatiju što je podelio ovu viziju. Danas smo Aleksandar Sirski, Andrij Hnatov i ja razgovarali o budućim formatima službe i pravilnoj primopredaji dužnosti - dodao je Zelenski.

- Svi želimo isto: da pobedimo neprijatelja i stvorimo uslove – na prvoj liniji fronta i kroz pritisak na Rusiju – koji bi nam omogućili da prisilimo Rusiju na mir. Sutra ćemo formalizovati sve ove odluke. Ukrajina mora da izađe iz ove situacije jača, a Rusiji će biti teže - zaključio je predsednik Ukrajine.

Vesti o sukobu u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.